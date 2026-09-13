YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Zaferinin 105. yıl dönümünü kutladı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne ilişkin, "'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır...' 22 gün 22 gece süren Sakarya Zaferinin 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır...' 22 gün 22 gece süren Sakarya Zaferinin 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum."