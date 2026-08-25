YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos'ta açılıyor

YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos\'ta açılıyor
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YENİ Parti Genel Merkezi, 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi, Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantılarıyla faaliyete geçecek. Tadilatı tamamlanan dört katlı binada basın alanı, toplantı salonları ve yemekhane yer alıyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği üç ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. 31 Ağustos Pazartesi günü YENİ Parti Genel Merkezi'nde Özel'in başkanlığında Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantıları ile kapalı grup toplantısı yapılacak.

YENİ Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan genel merkezinde tadilat çalışmaları tamamlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Pazar günü, kurmaylar ve personel yeni genel merkeze taşınacak. YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek. Parti Meclisi toplantısının açılışı basına açık olarak gerçekleştirilecek, Özel PM'nin açış konuşmasını yapacak.

Dört katlı genel merkezin en üst katında parti personeli çalışacak. Genel başkanlık makamının bulunduğu üçüncü katta, MYK toplantı salonu da yer alacak. Bir ve ikinci katlarda MYK üyeleri için 16 odanın bulunduğu genel merkezin lobisinde, basının çalışması için ayrılan bir alan ve basın toplantı salonu bulunacak. Eksi birinci katta PM toplantı salonu ve eksi ikinci katta ise yemekhane yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos'ta açılıyor - Son Dakika

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