(BURSA) - YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ettiklerini bildirdi. Yeşiltaş, "Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yaşar Tüzün ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e cezaevinde yaptıkları ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşiltaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ettik.

Bozbey Başkanımız tüm Bursalılara selamlarını ileterek yurttaşlarımızla yeniden omuz omuza buluşacağı günlere olan inancını ifade etti.

Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."