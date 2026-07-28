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YENİ Parti İlk Defa TBMM'de

YENİ Parti İlk Defa TBMM\'de
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Özgür Özel, YENİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında partinin önemini vurguladı.

Haber: Gülara SUBAŞI

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısı öncesinde, "Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz" dedi.

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM'de kapalı grup toplntısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Salonu'nda yapılacak toplantıya, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor. Toplantı için saat 11.45'te TBMM'ye gelen Özel, grup salonuna giderken basın mensuplarının sorularını yanıt verdi. Özel, "YENİ Parti'nin kuruluşundan sonra ilk kez TBMM'desiniz. Neler söylersiniz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Heyecanlıyız tabii. Yenilik milletimizin talebi, YENİ Parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir parti yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu içindeyiz."

Özel'in başkanlık ettiği, 90 YENİ Parti milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısı devam ediyor. Toplantıda YENİ Parti'nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak İdare Amiri ile katip üye ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek, ardından TBMM Başkanlığı'na bildirilecek.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti İlk Defa TBMM'de - Son Dakika

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