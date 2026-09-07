YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar\'daki tutuklamalara tepki gösterdi

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Çelik, "Gelip vicdanıyla oyunu kullanacak, milletin sandık iradesine saygı duyacak diye insanlarımızı tutukluyorlar" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamındaki tutuklamalara tepki gösterdi. Özgür Çelik paylaşımında, "Gelip vicdanıyla oyunu kullanacak, milletin sandık iradesine saygı duyacak diye insanlarımızı tutukluyorlar. Millet bunu görüyor, her evde kurulan vicdan mahkemelerinde bu yaptıklarınız bir bir mahkum ediliyor. Mevki, makam ve iktidar için düştüğünüz vaziyeti tarih not ediyor" ifadesini kullandı.