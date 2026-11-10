YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Atatürk\'ü 88\'inci yılında Cumhuriyet Meydanı\'nda andı

(İZMİR)- YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi.

?Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene YENİ Parti İzmir il Başkanı Çağatay Güç ve yönetim kurulunun yanı sıra ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

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?Törende YENİ Parti İl Başkanı Çağatay Güç, İl Kadınları ve İl Gençlik Kolları başkanlarıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Başkanı Çağatay Güç, şunları söyledi:

"Atatürk, ömrünü milletinin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve geleceğine adadı. Milletimize büyük bir mücadele ve Cumhuriyet'le birlikte, nesiller boyunca yolumuzu aydınlatacak bir düşünce mirası bıraktı. Atatürk'ün en büyük cesareti, milletine inanmasıydı. O, her zaman 'önce milletim' dedi. Gücünü milletinden aldı ve en büyük eseri olan Cumhuriyet'i yine milletine emanet etti. Her şeyin bittiği sanıldığı bir dönemde, bu milletin yeniden ayağa kalkacağına inandı. Köylüye, esnafa, öğretmene, kadınlara ve gençlere güvendi. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna her zaman inandı. Bunu söylemekle de kalmadı; bu anlayışı Meclis'e, okula, hukuka ve hayatın her alanına taşıdı. Atatürk'ün umudu ve inancı, milletini merkeze alan büyük bir dönüşümün temeliydi.

Harf Devrimi'yle eğitimin yaygınlaşmasının, Medeni Kanun'la hukuk önünde eşitliğin, 1934'te kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkıyla eşit yurttaşlığın önünü açtı. Böylece Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olarak kalmadı; insanların hayatına dokunan, toplumu değiştiren ve geleceği şekillendiren bir anlayışa dönüştü. Çünkü Atatürk, bu milletin umudunu, yaşadığı dönemde gerçeğe dönüştürdü. Bugün de aynı anlayışa ihtiyacımız var. Eğitimde, çalışma hayatında, hakta ve adalette…

Güncel bir araştırmada milletimize, 'Cumhuriyet denince aklınıza ilk ne geliyor' diye sorulmuş. İlk sırada Atatürk, ikinci sırada ise özgürlük cevabı yer almış. Bu iki cevabı yan yana koyduğumuzda; Milletimiz, Atatürk'ü bir yol, bir pusula, yaşamaya ve gelişmeye devam eden bir düşünce olarak benimsiyor. Çünkü Atatürk, bu milletin yalnızca geçmişinde değil; bugününde, düşüncelerinde ve geleceğe dair beklentilerinde yer alıyor. Hepimiz biliriz ki Atatürk'ün yolunda yürümek emek ister. Onun fikirlerini yaşatmak, bu ülkenin insanlarına karşı sorumluluk duymayı gerektirir. Bu yol; bir çocuğun iyi bir eğitim alabilmesi, bir çiftçinin emeğinin karşılığını bulabilmesi, bir gencin kendi ülkesinde geleceğini kurabilmesidir. İnsanların eşit haklara sahip olduğu, özgürce düşünebildiği ve adalete güven duyabildiği bir toplum oluşturabilmektir. Farklı düşünebiliriz. Farklı yerlerden gelebiliriz. Ancak Atatürk'ün bize bıraktığı emanet, hepimizin ortak değeridir: Bağımsızlık, özgürlük ve adalet.

Umutsuzluğa yer yok. Çünkü Atatürk'ün inandığı millet hala buradadır. Bu şehirde, bu ülkede, Cumhuriyet'e sahip çıkan milyonların yüreğinedir. O, milletine inandı. Biz de birbirimize ve bu vatanın geleceğine inanıyoruz. Çalışarak, öğrenerek, üreterek; akıldan, bilimden, adaletten ve dayanışmadan ayrılmadan onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Atamızın Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i, bağımsızlığı ve özgürlüğü koruyacak; gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için çalışacağız.

Aziz Atam, aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Ancak fikirlerin, eserlerin ve milletine duyduğun güven bugün de yaşamaya devam ediyor. Seni saygıyla, minnetle ve hiç eksilmeyen bir özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun, Ata'm. Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacak"