YENİ Parti Kadın Kolları, Arnavutköy'de ateşe verilen çocuk için önlem istedi - Son Dakika
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YENİ Parti Kadın Kolları, Arnavutköy'de ateşe verilen çocuk için önlem istedi

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YENİ Parti Kadın Kolları, Arnavutköy\'de ateşe verilen çocuk için önlem istedi
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YENİ Parti Kadın Kolları, Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuğun arkadaşlarınca kolonya dökülerek ateşe verilmesine tepki gösterdi. Parti, bir ay tedavi gören çocuk için etkin önleyici politikaların uygulanması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Arnavutköy'de yaşanan olayla ilgili "Çocukları yalnızca şiddetin mağduru olmaktan değil, şiddetin faili haline gelmekten de korumak devletin sorumluluğudur. Çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve geleceğini korumak için etkin önleyici politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Kadın Kolları'nın sosyal medya hesabından Arnavutköy'de bir çocuğun arkadaşları tarafından üstüne kolonya dökülerek ateşe verilmesi olayına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"12 yaşındaki bir çocuğun üzerine kolonya dökülerek ateşe verilmesi, çocuklar arasındaki şiddetin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne seriyor. Bir çocuk, akranlarının uyguladığı şiddet nedeniyle bir ay boyunca tedavi görmek zorunda kaldı. Bu vahşeti sıradan bir çocuk kavgası ya da masum bir şaka olarak görmek mümkün değil. Çocukların birbirine böylesine ağır şiddet uyguladığı bir ortamda, eğitim sistemini ve çocukları korumakla yükümlü kurumları sorgulamak zorundayız. Şiddeti önleyici eğitim nerede? Psikososyal destek mekanizmaları nerede? Çocukların güvenliğinden sorumlu olanlar nerede? Çocukları yalnızca şiddetin mağduru olmaktan değil, şiddetin faili haline gelmekten de korumak devletin sorumluluğudur. Hiçbir çocuk korkuyla büyümemeli, hiçbir çocuk akran şiddeti karşısında savunmasız bırakılmamalıdır. Çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve geleceğini korumak için etkin önleyici politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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