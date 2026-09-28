YENİ Parti Kadın Kolları, HÜDA PAR\'ın kadın personelli hastane çağrısına karşı çıktı

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, HÜDA PAR'ın yalnızca kadın personelin görev yapacağı kadın hastalıkları ve doğum hastaneleri kurulması yönündeki çağrısına "Cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle, bilimin evrensel ilkeleriyle ve eşit yurttaşlık anlayışıyla bağdaşmayan bu gerici zihniyeti kabul etmiyoruz. Kadınların sağlık hakkını mahremiyet perdesi altında sınırlandıramazsınız" sözleriyle tepki gösterdi.

HÜDA PAR Aile Başkanı Aynur Sülün, jinekoloji ve doğum süreçlerinde kadınların kendilerini "güvende hissetmesi" için yalnızca kadın personelin görev yaptığı hastanelerin kurulması çağrısında bulunmuştu. YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, HÜDA PAR'ın çağrısına tepki gösterdiği açıklamasında, kadınların mahremiyet hakkının korunmasının temel bir hasta hakkı olduğunu ancak bunun kadınları sağlık hizmetlerinde cinsiyet temelinde ayrıştırmanın gerekçesi haline getirilemeyeceğini belirtti.

Kadınların sağlık hizmetlerinde kendilerini güvende hissetmesinin önemine dikkati çeken Kaya, sağlık hizmetlerinin hasta onamı, tıbbi etik ve hasta hakları temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Kadınların mahremiyet hakkını savunmak başka, kadınları sağlık hizmetlerinde cinsiyet temelinde ayrıştırmayı bir kamu politikası olarak önermek başkadır. Çözüm, kadın ve erkekleri sağlık hizmetlerinden ayırmak değil; herkes için güvenilir, erişilebilir, nitelikli ve hasta haklarına dayalı bir sağlık sistemi kurmaktır" dedi.

"TIP BİLİMLE YAPILIR"

Sağlık politikalarının ideolojik kabullerle değil, bilimsel verilerle oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Ben hekimim. Tıp, cinsiyet üzerinden oluşturulan kalıplarla değil bilimsel bilgi, tıbbi gereklilik, uzmanlık, etik ilkeler ve hastanın özgür iradesi temelinde yapılır" ifadelerini kullandı. Bir hekimin cinsiyetinin mesleki yeterliliğin ölçütü olamayacağını belirten Kaya, kadınların hekim tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir kadın, kadın hekimden hizmet almak isteyebilir. Bir başka kadın erkek hekimden hizmet almak isteyebilir. Her iki tercihe de saygı duyulmalıdır. Kadının özgürlüğü kendi tercihini yapabilmesidir, bir tercihin bütün kadınlara dayatılması değildir" dedi.

"KADINLARIN HAYATINI DARALTMAK, KADINI KORUMAK DEĞİLDİR"

HÜDA PAR'ın kadınlara ilişkin sağlık, eğitim ve aile politikalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, partinin karma eğitim, 6284 Sayılı Kanun ve nafaka konusundaki tutumlarına da dikkati çekti. Kaya, "Eğitimde ayırın, sağlıkta ayırın, kadınların yaşam alanlarını daraltın; sonra bütün bunların adına 'kadını korumak' deyin. Kadını korumak, kadının hayatını daraltmak değildir. Kadını korumak; onun eğitim, çalışma, sağlık, yaşam ve şiddetten uzak yaşama haklarını güvence altına almaktır" diye konuştu. Bu yaklaşımın Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık anlayışıyla bağdaşmadığını belirten Kaya, "Cumhuriyetimizin kurucu değerleri kadınları kamusal hayatın dışına itmek değil, eşit yurttaşlar olarak güçlendirmek üzerine kuruludur. Kadınların yaşam alanlarını daraltan bu anlayışı kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

"'KADINLAR BÖYLE İSTİYOR' DEMEK BİLİMSEL VERİ DEĞİLDİR"

HÜDA PAR'ın kadınların büyük bölümünün yalnızca kadın sağlık çalışanlarından hizmet almak istediği yönündeki değerlendirmesine tepki gösteren Kaya, bunun bilimsel bir veri olarak sunulamayacağını söyledi. Kaya, "Bir sağlık politikası öneriyorsanız bunun hangi bilimsel araştırmalara dayandığını ortaya koymak zorundasınız. 'Kadınlar böyle istiyor' demek tek başına bir bilimsel veri değildir. Sağlık politikaları varsayımlarla değil, bilimsel araştırmalar ve toplumun gerçek ihtiyaçları üzerinden oluşturulmalıdır" dedi. Konya ve Adana'da gündeme gelen mahremiyet iddialarının da ciddiyetle incelenmesi gerektiğini belirten Kaya, "Bir hastanın mahremiyeti ihlal edilmişse gereği yapılmalıdır. Bir kadın hekim tercihi nedeniyle mağdur edilmişse hasta hakları korunmalıdır. Ancak bu sorunların çözümü, sağlık sistemini cinsiyet temelinde ayrıştırmak değildir" ifadelerini kullandı.

"KADININ BEDENİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN"

Kadınların sağlık hakkının ideolojik tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kadının bedeni üzerinden siyaset yapmayın. Kadının sağlık hakkını ideolojik tartışmalarınızın malzemesi haline getirmeyin. Kadınların ihtiyacı ayrıştırılmış bir sağlık sistemi değil; bilimsel, nitelikli, erişilebilir, güvenilir ve eşit sağlık hizmetidir. Kadınların mahremiyet hakkını sonuna kadar savunacağız. Ancak bu hakkın kadınların özgürlüğünü ve eşit yurttaşlığını sınırlandırmak için kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, bilimin evrensel ilkelerine ve eşit yurttaşlık anlayışına aykırı bu gerici zihniyeti asla kabul etmiyoruz."