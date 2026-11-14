YENİ Parti kurultayında PM ve YDK seçimleri blok listeyle oy birliğiyle kabul edildi

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda delegelerin verdiği önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin blok listeyle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Divan Başkanı Murat Karayalçın, genel başkan adaylığı için 30 dakikalık başvuru sürecinin de başladığını duyurdu.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da düzelenen "Türkiye Yenileniyor" sloganlı 1. Olağan Kurultayı, devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşması ardından divana delege imzasıyla sunulan önergede PM ve YDK seçimlerinin blok listeyle yapılması talep edildi. Divan Başkanı Karayalçın, önergeyi oylamaya sundu, delegeler oy birliğiyle kabul etti.

Karayalçın ardından genel başkan adaylığı başvurusu için 30 dakikalık sürenin başladığını duyurdu.

Çalışma raporlarının okunmadan müzakere edilmesi önergesi de oy birliğiyle kabul edildi. Kurultay, delegelerin konuşmalarıyla devam ediyor.