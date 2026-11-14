YENİ Parti kurultayında Zeybek, iktidarın son bütçesini TBMM'de görüştüğünü söyledi - Son Dakika
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YENİ Parti kurultayında Zeybek, iktidarın son bütçesini TBMM'de görüştüğünü söyledi

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YENİ Parti kurultayında Zeybek, iktidarın son bütçesini TBMM\'de görüştüğünü söyledi
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YENİ Parti kurultayında Zeybek, iktidarın son bütçesini TBMM\'de görüştüğünü söyledi
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YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda iktidarın son yılını yaşadığını ve son bütçesinin TBMM'de görüşüldüğünü söyledi. Zeybek, gazetecilerin hapse atılmadığı ve muhalif medyanın susturulmadığı bir iktidarın oluşacağına inandığını ifade etti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "25 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun oluşturmuş olduğu bu iktidarın son yılını yaşıyoruz, son bütçesini TBMM'de görüşüyoruz. Milletimiz açısından aydınlık gelecek açıktır. Ekranların karartılmadığı, gazetecilerin hapse atılmadığı, televizyonlara kayyım atanmadığı, muhalif medyanın susturulmadığı bir iktidarın oluşacağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bugün burada çok meşakkatli ve yorucu bir süreç, haksız hukuksuz biçimiyle Türkiye'nin son girdiği seçiminde birinci partisi olmuş CHP'ye iktidar ve saray marifetiyle yapılan yargı müdahalesi ve butlan sonrası, milletin arayışa girmesi, yeni bir yol açması ve o yolun sonunda kurulan YENİ Parti'nin 1. Kurultayı'nı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Genel başkanımız bugün tüm delegelerin oyunu alarak genel başkan seçilecek. Yarın da PM ve YDK oylamamızı gerçekleştireceğiz. Genel Başkan, çok ayrıntılı konulara değindi. Bunlardan en önemlisi hukuk devleti, demokratik siyaset, yargı marifetiyle siyasetin dizayn edilmesi, ekonomide son dönemde yaşanan derin yoksulluğu, yolsuzlukları, fon soygunuyla birlikte milletin nasıl içinden çıkılamaz biçimde yoksullaştığını söyledi. Millete ilk sandığı işaret etti. Sandıkta iktidarın değişeceğine olan inancını ortaya koydu ve 'Biz hazırız ve milletimiz bilsin ki seçenek vardır, bu kara düzenin iktidarından ülkeyi kurtarmak için kadro hareketi olarak hazırız.' dedi.

25 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun oluşturmuş olduğu bu iktidarın son yılını yaşıyoruz, son bütçesini TBMM'de görüşüyoruz. Milletimiz açısından aydınlık gelecek açıktır. Gazeteciler için, sanatçılar için, iş insanları için, yoksullar için, emekliler için, belediye başkanları için, tüm siyasiler için karanlık bir dönemin sonuna geliyoruz. Ekranların karartılmadığı, gazetecilerin hapse atılmadığı, televizyonlara kayyım atanmadığı, muhalif medyanın susturulmadığı bir iktidarın oluşacağına yürekten inanıyorum. Bizim gibi düşünmeyen herkesin, 'Burası benim memleketim, ben burada fikrimi özgürce söyleyebileceğm' dediği güzel günleri yakında gerçekleştireceğiz. Çok sayıda delege arkadaşımız konuştu, ne kadar inançlı ve kararlı olduklarını ve şehirlerinde ne kadar güçlü bir muhalefet rüzgarının YENİ Parti ile örgütlendiğini söylediler. Bu da bize büyük bir umut veriyor. Sandık gelecek, millet karar verecek, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu aziz millet, kendisine yakışan demokratik siyaseti hayata geçirecek ve özgürlüklerine kavuşmayan bir iktidara mutlaka kavuşacaktır."

Kaynak: ANKA
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