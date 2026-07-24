YENİ Parti Kuruluş Sürecini Başlattı

(ANKARA) - YENİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Murat Emir, "Biz, fiilen işgal altına alınmış, sarayda hazırlanmış kirli bir senaryonun parçası olmuş kişileri geride bırakıyoruz ve sarayın fiilen işgal ettiği binaları, masaları, sandalyeleri geride bırakıyoruz. Bunun dışında nasıl yol alınacağı da Sayın Genel Başkanımız tarafından gerekli zamanlarda açıklıkla ifade edilecek ve ona göre hareket edilecek" dedi.

CHP'den ayrılan isimler tarafından kuruluş hazırlıkları tamamlanan YENİ Parti için resmi süreç başlatıldı. Yeni partinin kurucu heyetinde yer alan Murat Emir ve Asu Kaya, partinin kuruluşuna ilişkin gerekli belgelerle birlikte İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından açıklama yapan Murat Emir, daha sonra gazetecilerin soruların yanıtladı.

"Başvurunuzda sadece YENİ Parti için mi yoksa yedekli ya da alternatif bir başvuru daha oldu mu? Bir de Meclis'teki işleyiş nasıl olacak? İstifalarınız henüz resmi olarak yansımadı ama o prosedür nasıl işleyecek" sorularını Emir, şöyle yanıtladı:

"BU YOLU MİLYONLARLA YÜRÜYORUZ, MİLLETLE YÜRÜYORUZ"

"Şimdi biz bu başvuruyu sadece Yeni Parti adına yaptık. Elbette başka hazırlıklar da gerektiğinde yapılabilir. Ancak şunun anlaşılmasını umuyoruz: Büyük bir mücadeleyi başlattık, bu da onun kilometre taşlarından birisi. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa, haksızlığa ve çelmelere maruz kaldık. Bundan sonra da kimi çelmeler atabileceklerini tabii ki öngörüyoruz. Ancak anlamalılar ki bu yürüyüş, bir kadronun ya da belirli sayıda insanın yürüdüğü bir yol değil. Bu yolu milyonlarla yürüyoruz, milletle yürüyoruz. Milletin yürüdüğü bir yolda milletin önüne çıkan, milletin ayakları altında ezilir. İşte bu nedenle çelmelerden vazgeçsinler. Demokratik bir Türkiye'yi kuracaksak, baştan demokratik yarışlara razı olsunlar, sonuçları sindirsinler. Sandığı kaybedince, seçimi kaybedince sandığı kaçırmak yerine sandığa saygı duysunlar, kirli oyunları bıraksınlar. Biz çamurda debelenmek, kirli oyunlara karşı mücadele etmek istemiyoruz. Elbette ki bunu yapabiliriz ama biz hep birlikte bu güzel ülkenin aydınlık geleceğini konuşmak istiyoruz.

Prosedürle ilgili şöyle; biz olabildiğince doğru bir şekilde ilerlemek istedik. Şu saate kadar da şükür ki bir aksilik, terslik olmadı. Tabii burada son derece uzun ve zahmetli bir hazırlığın olduğunu bilmenizi isterim. Aynı zamanda Sayın İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, -ki kendisiyle yıllarca Meclis'te zaman zaman karşı karşıya, zaman zaman yan yana çalışmışlığımız vardır- başta o olmak üzere İçişleri Bakanlığı bürokrasisi de olması gerekeni yaptı. Buradan onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bundan sonra birkaç aşama daha var. O aşamaların da bugün içerisinde bitip, yeni duruma göre Meclis'te yapılması gereken prosedürel işlemlerin de bugün tamamlanmasını arzu ederiz. Olması gereken budur. Şu saate kadar da olması gerektiği gibi ilerlemiştir."

"Genel Başkan seçimi de bugün olacak mı" sorusuna Emir, "Birkaç prosedürün saatler içerisinde tamamlanmasının ardından onu da bugün gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" yanıtını verdi.

"91 milletvekili istifa etti, bu sayılar artar mı ve partinizin genel merkezi belli oldu mu" sorusu üzerine Emir, partisinin genel merkezinin belli olduğunu belirterek, "Biz 91 milletvekili arkadaşımızla yola çıktık. Israrla söylediğim gibi, bu yolculuğu gerçekte başlatan milletimizdir. Milletimiz bize bu yolu göstermiştir. Bu nedenle biz o güçle, o inançla, o umutla yola çıktık. Kimi arkadaşlarımız, kimi nedenlerle bu yolculukta şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aslında hem Meclis'te hem de başka mecralarda çok daha güçlü ve büyüyerek yürüdüğümüzü hep birlikte göreceksiniz" dedi.

"HERKESİ BUGÜN BU COŞKUYU YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Emir, "Genel Merkez Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina mı? Yurttaşlar, Yeni Parti'ye ne zaman üye olacaklarını soruyorlar. Bununla ilgili çağrı ne zaman yapılacak" sorusularına şu yanıtı verdi:

"Bina ile ilgili meseleler zaten çözüldü, onlar prosedürel şeyler. Sayın Genel Başkanımız daha etraflı, daha açıklayıcı bilgilerle ve değerlendirmelerle çok kısa sürede kamuoyunun karşısına olacak ve gerekli mesajları verecek. Ama şunun altını çizmek istiyoruz: Biz bir yeri yıkıp gitmiyoruz, biz bir yeri bozup gitmiyoruz. Biz, fiilen işgal altına alınmış, sarayda hazırlanmış kirli bir senaryonun parçası olmuş kişileri geride bırakıyoruz ve sarayın fiilen işgal ettiği binaları, masaları, sandalyeleri geride bırakıyoruz. Bunun dışında nasıl yol alınacağı da Sayın Genel Başkanımız tarafından gerekli zamanlarda açıklıkla ifade edilecek ve ona göre hareket edilecek. Bu nedenle herkesi bugün bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Önemli, tarihi bir gündeyiz. Umuyoruz yeni partimiz çok önemli hizmetler yapacak, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer alacak, iktidar olacak. ve bugün Lozan'dan sonra yine güzel bir gün olarak, umut dolu bir başlangıç olarak kutlanacak. Bu nedenle bugün bu coşkuyu yaşayalım."

"BİR SÜRE DAHA BEKLEMEYİ TERCİH ETMİŞ ARKADAŞIMIZ VAR"

"Eski Genel Merkezinizde Grup Başkanı seçimi yapılmıştı, 115 milletvekili destek vermişti. Sizin de söylediğiniz gibi 91 sayısı var. İçeride bir kopuş mu var? Yeni katılımlar derken bunu mu kastettiniz" sorusu üzerine Murat Emir, "Sorunuz isabetli değil. Şu nedenle değil, Grup Başkanı seçimi başka bir şeydir, parti kurmak başka bir şeydir. Dolayısıyla farklı sorular sorduğunuz grupların farklı cevaplar vermesi de çok olağandır. Bugün biz parti kuruluşu ile ilgili olarak 91 arkadaşımızlayız. Ama biz biliyoruz ki gönlü burada olan, yüreği burada atan, gözü burada olan; kendisine göre sebeplerle bir süre daha beklemeyi tercih etmiş olan birçok arkadaşımız var" diye konuştu.

(Son)