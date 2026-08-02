YENİ Parti, Milletin Partisi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur. YENİ Parti, milletin partisidir. Milletin partisinin yolu açık olsun" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından eski konuşmalarından video paylaşarak, şu notu düştü:

"Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur. YENİ Parti, milletin partisidir. Milletin partisinin yolu açık olsun."