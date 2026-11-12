YENİ Parti Milletvekili Akdoğan, Ayaş Gökler'de kamulaştırmaya 'vatana ihanet' dedi - Son Dakika
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YENİ Parti Milletvekili Akdoğan, Ayaş Gökler'de kamulaştırmaya 'vatana ihanet' dedi

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YENİ Parti Milletvekili Akdoğan, Ayaş Gökler\'de kamulaştırmaya \'vatana ihanet\' dedi
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YENİ Parti Milletvekili Akdoğan, Ayaş Gökler\'de kamulaştırmaya \'vatana ihanet\' dedi
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ayaş Gökler Mahallesi'nde planlanan Geri Dönüşüm İhtisas OSB için tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktı. Muhtarlar ve köy halkına seslenen Akdoğan, verimli topraklara tesis yapılmasını 'vatana ihanet' olarak niteledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler Mahallesi sınırları içerisinde planlanan Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi kapsamında tarım arazilerinin kamulaştırılması sürecine ilişkin "Buraya bu toprağa kazma sapını çaksan iki sene sonra meyve alırsın. Ankara'nın bu kadar yakınında Ankara'nın bu kadar dibinde, Ankara'nın göbeğinde bu kadar verimli arazileri bir organize sanayi bölgesi yapmak vatana ihanet etmektir" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gökler ve Tatlar Mahallesi muhtarları ve köy halkının Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler Mahallesi sınırları içerisinde planlanan Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi kapsamında tarım arazilerinin kamulaştırılması süreciyle ilgili düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Akdoğan şunları kaydetti:

"Buradan Ayaş'ımızdan, Gökler'den, Tatlar'dan bütün Ankara'ya ve bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki burada bu geri dönüşüm tesislerini yapmak vatana ihanettir. Geri dönüşümden kaç para verdiklerinin sizinle ilgisi olmamalı. Kaç para verirlerse versinler metrekareye kaç para kamulaştırma parası verirlerse versinler sizin toprağınızın değerini size veremezler. Kimse kamulaştırma parasının peşine düşmesin. Bizim peşine düşeceğimiz tek şey verimli topraklarımızdır. Buraya bu toprağa kazma sapını çaksan iki sene sonra meyve alırsın. Ankara'nın bu kadar yakınında Ankara'nın bu kadar dibinde Ankara'nın göbeğinde bu kadar verimli arazileri bir organize sanayi bölgesi yapmak vatana ihanet etmektir.

"ÜRETİME DÜŞMANSINIZ"

Ankara'nın göbeğine Ankara Çayı'nın kenarına yurt dışından Mersin Limanı'na getirdiğiniz hafriyat hurdalarını getirmek elektrik, elektronik hurdalarını getirerek Ankara'nın göbeğinde dönüştürmeye çalışmak vatana ihanettir. Çocuğuna çocuğuna ihanettir. Geleceğine ihanettir. Senin verdiğin kamulaştırma parası kaç para olursa olsun başına çalınsın. Kavuna, karpuza, duta, kiraza üretime düşmansınız. Sizin işiniz gücünüz yurt dışından hayvan getirmek yurt dışından meyve sebze getirmek bizim ülkemizdeki üretimi durdurmaya çalışmak. Biz burada yokuz. Hangi başkentin kenarında bu kadar geniş, bu kadar verimli, bu kadar güzel, bu kadar ulaşılabilmesi kolay tarım toprağı var Allah'ını aşkına? Nerede var bu? Şu çevrede tarımdan hiç anlamayan bir insan bile gelse burada her şeyin yetişeceğini bilir."

Kaynak: ANKA
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