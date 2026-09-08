YENİ Parti MYK\'sı Üsküdar\'da 12 Eylül\'de miting yapılmasını kararlaştırdı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da, bugün yapılan başkan vekili seçimiyle AK Parti'ye geçen Üsküdar'da 12 Eylül Cumartesi günü miting yapılması kararlaştırıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK'da Üsküdar'da bugün yenilenen başkan vekili seçimleri değerlendirildi. Toplantıda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesinin ardından bugün yapılan başkan vekili seçimine kadar yaşananlar ve başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayının kazanması ele alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre toplantıda, 12 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde sürece tepki olarak İstanbul Üsküdar'da miting yapılması kararlaştırıldı.