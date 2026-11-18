Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen cam kemik hastası, engelli hakları üzerine çalışmalarıyla tanınan Elif Gamze Bozo, hem hayat hikayesini hem siyasi hedef ve beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bozo, engelli bireylerin bakım, maaş, istihdam, eğitim alanlarında yaşadığı hak kayıplarını gündeme taşıyacaklarını belirterek, "Engellilerin kaybettiği haklarını daha fazla duyurmayı hedefliyoruz" dedi. Bozo, kadın ve çocuk hakları ile iklim krizi konusunda da sosyal politikalar geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in listesinden aday gösterilen ve bin 92 oyla PM'ye seçilen hak savunucusu Elif Gamze Bozo, hayat hikayesini ve siyasi hedeflerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Bozo, şunları kaydetti:

"1984'te Ankara'da dünyaya geldim. Cam kemik hastasıyım. Genetik bir hastalığım var ve aynı zamanda işitme engelliyim, şu an sizinle de işitme cihazı ile iletişim kurabiliyorum. Mesleğimden önce okul yıllarımda çok zorlu bir süreç geçirdim. Hastalığım nedeniyle okula alınmak istenmedim. Ailemin mücadelesiyle, üniversiteye başladığım yıllarda Evrensel gazetesi ve Evrensel Kültür Hayat Televizyonu'nda muhabirlik hayatıma başlayarak hem aktif iş hayatıma hem eğitim hayatıma devam ettim. 19 yaşından beri gazetecilik alanında çalışıyorum. Ama bir taraftan da özel sektörden emekli olarak tekrar gazetecilik hayatıma geri döndüm. Evrensel gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Bianet, Sol Gazete TV'de yayın yaptım, birçok alanda engelli hakları üzerinde çalışmalar yürüttüm.

"AFRİKA ÜLKELERİNİ GEZDİM, BELGESEL HAZIRLADIM"

Gazetecilikten dolayı fotoğraf çekmek benim için önemliydi. Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından bir süre fotoğraf, kamera eğitimi aldım. Belgesel fotoğrafçılığı üzerine çalıştım. Belgesel fotoğrafçılığı yaparken hem insanların hayatlarına dokunmak hem haber biriktirmek ve o haberleri bir anı fotoğraf albümüne çevirmek için çalıştım. İlk belgesel fotoğraf çalışmam 'Anadolu'yu tanıyor muyuz' oldu. Afrika ülkelerini gezdim. Batı Afrika'da Senegal, Moritanya, Mali, Kenya gibi ülkelerde fotoğraf çekimi yaptım ve belgesel hazırladım. 20 dakikalık bir belgesel sinema salonlarında erişebilir halde izletildi. Altyazılı ve sesli betimlemeyle hem engelli arkadaşlarımızla hem engelli olmayan dostlarımızla ortak bir alanda sinemada keyif yaşadık. Uluslararası ödüllerim var. Resim sanatı benim için amatör bir sanat. Kendimi bulma yolculuğumdu. Resimle ilgilenmek sadece yaptığım eserleri dönüştürüp sokak hayvanlarının tedavilerinde desteklemek amaçlı kullandım uzun yıllar.

"ENGELLİ KADINLARIN SESİNİ DUYURMAK BENİM ASLİ GÖREVİM OLDU"

Bu mücadelemin içinde kadın haklarını savundum. İlk üniversitem Halkla İlişkiler ve Gazetecilik, daha sonra Adalet Meslek Okulu ve şimdi de Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu üniversiteleri okurken kadın hakları üzerine yoğunlaştım. Aynı zamanda Engelli Kadın Derneği'nin üyesiyim ve uluslararası kadın örgütleriyle çalışıyorum. Engelli kadınlar aslında kadın mücadelesinin çok dışında kalmış bir grup. Engelli kadınların sesini duyurmak benim asli görevim oldu. Bir taraftan engelli kadın hakları, bir taraftan hayvan hakları çalıştım, bir taraftan cezaevinde kalan çocuklarla ilgilendim.

"SON KİTABIMDA AYLİN YAMAN VE AYLİN NAZLIAKA BAŞKANIMIZIN KALEMİNE YER VERDİK"

Bozo, kitapları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şu an beş kitabım var. İlk kitabım şiir 'İlle de Hayat.' İkinci kitabım 'Gitmek İçin Gelir Aşk.' Üçüncü kitabım 'Kambur Güvercin.' Dördüncü kitabım Senegal üzerine bir fotoğraf albüm kitabı. Dördüncü kitabım da resim sanatıyla yazdığım şiirimsi aforizmalar içerikli bir kitap oldu ve en sonuncu kitabım da Hukuk Fakültesi öğrenciliğim sırasında ve gazetede yazdığım yazılar Muzır Yayın'da yayınlanan yazılarımla bir akademik çalışma yapıldı. Kuşadası Engelsiz Engellileri Yaşatma Derneği'nin başkan yardımcılığını yürütmekteyim şu an ve dernek başkanımızla beraber bu yazıları derli toplu bir hale getirip engelli hakları üzerinde bir kitap çıkarma kararı verdim. Kitap engelli bireylerin gündelik ve sosyolojik açısından incelenmiş hem de hukuki boyutlarıyla incelenmiş bir kitap. Uluslararası bir kitap oldu yani uluslararası çerçevede incelendi. 'Görünmeyen Güç Uluslararası Engelli Hakları ve Mücadeleler' kitabımın ismi. Bu kitapta çok sevdiğim partimizin kıymetli isimlerinden Sayın Vekilim Aylin Yaman Hocamın ve Aydın Nazlıaka Başkanımızın kalemine de yer verdik. Güzel bir oluşum gerçekleştirdik. Kitap bayağı ilgi de gördü. Hem engelli hakları mücadelesi açısından hem de kadın hakları mücadelesi açısından güzel bir kitleye ulaşmış oldu."

"GENEL BAŞKANIMIZA BENİ BU GÖREVE LAYIK GÖRDÜĞÜ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siyasete katılma sürecini anlatan Bozo, şöyle konuştu:

"Beni buraya iten aslında gazetecilerin yaşadığı sorunlar, gazetecilerin haber yapma alanının kısıtlanması, Medya Hukuku Araştırmaları Derneği ile yaptığımız çalışmalar beni bu alana itti. Ben Hukuk Fakültesi'ni seçerken de herkes şunu söyledi: 'Engelli hakları için mi?' Aslında başlarken de engelli hakları değildi benim alanım. Gazetecilikte, gazetede haber alma özgürlüğünün ve haber yazma kısıtlılığının, tutuklu gazetecilerin ve kaybettiğimiz gazeteci arkadaşlarımızın seslerini duyurabilmek ve onların haklarını, hukuki süreçlerini takip edebilmekti. Basın mensubu olarak siyasetçilerle iç içe oldum. Uzun yıllardır parti içerisindeyim ve daha önce zaten Yenimahalle Belediyesi meclis üyesi adaylık sürecim vardı. Şu an Genel Başkanımızın bana bu görevi vermesi, beni bu göreve layık gördüğü için de ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. Engelli hakları konusunda yanımızda durduğu için ve bizi görmezden gelmediği için onca yıldır kaybettiğimiz haklarımızı alabilmek için yanımızda durduğu için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine."

"ENGELLİLERİN KAYBETTİĞİ HAKLARINI DAHA FAZLA DUYURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bozo, YENİ Parti'de bundan sonraki süreçte hedefledikleri çalışmaları da şöyle anlattı:

"Öncelikle engellilerin kaybettiği haklarını daha fazla duyurmak. Çünkü biliyorsunuz son 10 yıldır özellikle engelli haklarında ciddi kayıplar var. Bakım maaşlarından tutun engelli maaşları, atanamayan engelli arkadaşlarımız, memur olamayan arkadaşlarımız, istihdama katılamayan, özel sektörde iş bulamayan engelli arkadaşlarımız aileye, devlete, eşe, dosta muhtaç kalmış, bağımlı hale getirilmiş engelli arkadaşlarımızın zihinsel ve nöro çeşitliliği olan engelli arkadaşlarımızın özel eğitimlerden faydalanması, eğitim haklarına erişilebilir ve kapsayıcı bir şekilde ulaşması için bu politikaların tekrar yeniden gündeme getirip biraz daha seviyemizi yükselterek daha iyi sonuca ulaştırmak hedefimiz. Buradaki amacım hem engelli hakları üzerinde çalışırken aynı zamanda kadın hakları üzerinde de çalışabilmek. Sığınma evlerinin yetersizliği, kapasitesinin düşük olması, engelli çocuğu olan ailelerin sığınma evlerine yerleştirilmede yaşadığı sorunları, çocukların okula aç gitmesi gibi sorunları... Uyuşturucu bağımlılığı Türkiye'de çok ciddi. Sosyal politikaları burada geliştirip dönüştürmek istiyoruz.

"SORUMLULUK HİSSİ VAR"

Burada olmak benim için çok büyük bir onur ve keyif. Genel Başkanımızın beni bu göreve layık görmesinden dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Ama bir taraftan da büyük bir sorumluluk hissi veriyor. Çünkü engelli arkadaşlarımın, yol arkadaşlarımın benim için, benden bekledikleri bir sorumluluk var ve o sorumluluğu nasıl layıkıyla yerine getirebilirim kaygı ve endişesi var. Diliyorum bundan sonraki süreçte engelliler, kadınlar ve çocuklar başta dezavantajlı grupları yok sayan bütün politikaları yeniden ayağa kaldırabiliriz."