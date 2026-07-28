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Yeni Parti Umut Veriyor

Yeni Parti Umut Veriyor
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YENİ Parti, barış ve demokrasi vurgusuyla yeni umutlar, heyecan ve çalışma azmiyle yola çıkıyor.

(ANKARA) - YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "YENİ Partimizin ülkemize barış, huzur, demokrasi, hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız basın, tarafsız ve bağımsız yargı getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı olsun" diye konuştu. Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de, "Yeni bir parti, yeni umutlar, yeni heyecan ve yeni çalışma azmiyle birlikte alanlarda olacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin kapalı grup toplantısı girişinde basın mensuplarına teşekkür ederek, "Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Kapalı grup toplantısı öncesi, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Tanal, "YENİ Partimizin ülkemize barış, huzur, demokrasi, hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız basın, tarafsız ve bağımsız yargı getirmesi dileğiyle hepimize hayırlı olsun. Allah bizi 86 milyon insanımıza mahcup ettirmesin. Biz Allah'a sığınıyoruz, milletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de "Meclis başkan vekilliğine aday mısınız?" sorusuna "Ben aday değilim, Sayın Genel Başkanımızın takdiri önemli. Genel Başkanımız ve arkadaşlarımız nasıl takdir ederlerse" yanıtını verdi.

"YENİ UMUTLAR, HEYECAN, ÇALIŞMA AZMİYLE ALANLARDA OLACAĞIZ"

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de şunları söyledi:

"Bugün tabii önemli günlerden biri daha. Aşağı yukarı bir buçuk yıl içerisinde birçok insanın yaşamayacağı şeyi yaşadık, hem kişisel hem parti anlamında. Bugün de ilk kapalı toplantımızı yaptıktan sonra saat 15.00 itibariyle de Meclis'e gideceğiz ve yine eski yerimize oturacağız. O anlamda bizim için değişen bir şey yok. Yeni bir parti, yeni umutlar, yeni heyecan ve yeni çalışma azmiyle birlikte alanlarda olacağız.

Sayın Genel Başkanım dün de çok detaylı açıklamalarda bulundu. Türkiye İttifakı'nı oluşturacak şekilde bir yapılanma içerisinde olduğumuzu ifade etti. Dolayısıyla bu anlamda da hem il, ilçe yönetimleri daha kapsayıcı, herkesi kucaklayacak, daha doğrusu herkesin kendisini içinde bulunduğu yapılar oluşacaktır diye düşünüyorum. Çalışmalar bu yönde. Çünkü bu partiyi halkın kendisi kurdu. Milletin kendisi kurdu. Dolayısıyla şimdi milletin her kesimindeki insanların da parti içerisinde temsili gerekiyor."

"TÜRKİYE'DE ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR UMUT OLMAMIŞTI"

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın liderliğinde bu iktidarı değiştirmek en büyük hedefimiz ve tüm anketlerde YENİ Parti'nin büyük umut olduğu gözüküyor. Sadece CHP'ye oy verenler değil, geniş kesimlerin Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bütün demokratların buluştuğu bir adres olacak. Biz bu çerçevede çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız dün akşam da konuştu, bugün de konuşacak. Tabii ki Türk siyasi hayatında yeni bir parti, yeni bir oluşum. Türkiye'de şimdiye kadar böyle bir umut olmamıştı. Yeni kurulan parti ana muhalefet partisi olarak kuruldu. Herkes çok umutlu. Biz de çok umutluyuz."

Kaynak: ANKA

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