YENİ Partili Adem, Niğde'de doğalgaz ihalesinde 29 milyon TL'lik zarar ileri sürdü - Son Dakika
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YENİ Partili Adem, Niğde'de doğalgaz ihalesinde 29 milyon TL'lik zarar ileri sürdü

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YENİ Partili Adem, Niğde\'de doğalgaz ihalesinde 29 milyon TL\'lik zarar ileri sürdü
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YENİ Partili Adem, Niğde\'de doğalgaz ihalesinde 29 milyon TL\'lik zarar ileri sürdü
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YENİ Parti Niğde İl Başkanı Adem, Niğde Belediyesi'nin doğalgaz ihalesinde 10 milyon TL'ye verilebilecek işin 29 milyon TL'ye verilerek kamu zararı oluştuğunu ileri sürdü. Adem, 100 dairede daire başına 292 bin lira hesaplandığını, bunun 110 bin lirayla yapılabileceğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde Belediyesi'nin doğalgaz dönüşüm ihalesinin 10 milyon TL'ye verilebilecekken 29 milyon TL'ye verilerek kamunun zarara uğratıldığını ileri sürdü. Adem, Niğde'de yapılacak tüm ihaleleri takip edeceklerini belirterek, "Bizim isteğimiz şu: Vatandaşın parası başkalarının cebine gitmesin, vatandaşa gitsin" dedi.

YENİ Parti Niğde İl Başkanı Erhan Adem, partisinin Niğde İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada Niğde Belediyesi'nin, 2025/1792901 ihale kayıt numaralı doğalgaz dönüşüm ihalesinde tespit edildiği öne sürülen fiyat farklılıkları ve kamu zararı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adem, paylaştığı bilgi ve belgelerin, meclis üyelerinin yaklaşık 6-7 ay boyunca yürüttüğü çalışmalar ile bilgi edinme hakkı kapsamında başvurulan hukuki yollar sonucunda elde edildiğini belirterek, "Bizim itirazımız, hemşehrilerimizin doğalgaza kavuşmasına, evlerinin ısınmasına veya sosyal destek projelerinin gerçekleştirilmesine değildir. Tam tersine, bu hizmetlerin daha fazla vatandaşımıza, kamu kaynakları en verimli şekilde kullanılarak ulaştırılmasını savunuyoruz" dedi.

"10 milyona verilebilecek bir ihale 29 milyona verilebilir mi? Bunu YENİ Partili bir belediye yapmış olsaydı acaba bu belediyenin başına neler gelirdi?" diyen Adem, şunları kaydetti:

"Bakın, bir ihale yapılıyor. Bu ihale, 17.11.2025 tarihinde açılan bir ihale. Bedeli 24 milyon 400 bin lira civarında. KDV dahil 29 milyon 280 bin liraya bir şirkete ihale bedeli olarak veriliyor. 100 dairenin doğal gaz dönüşümü, yani işçiliğinden kombisine kadar her şey, daire başına 292 bin liraya mal oluyor. Bir dairenin kombi dönüşümü ve peteklerinin değişimi tamamen yapıldığında günümüzde 110 bin liranın üzerine çıkmaz. Bir daireyi üç ay önce kendim 110 bin liraya yaptırdım. Burada el ile kazı, metreküp bazında ihale bedeline 5 bin lira olarak yazılmış. Piyasada 512 lira. Biz bunları piyasa koşullarında, tüm ürünlerin fiyatlarını tek tek sorarak çıkardık. Bakın, 9,7 kat. 20 bin kilokalorilik kombinin piyasa fiyatı 25 bin lira, ihale bedelinde ise 64 bin lira yazılmış. 35 bin kilokalorilik kombilerin fiyatı şu anda 65 bin liradır. Bakınız, havlupan ihale bedeli 5 bin lira, piyasada fiyatı 850 lira. Temiz su borusu sözleşme fiyatı 300 lira, piyasa fiyatı 15 lira. Yirmi kat. 16 amper sigortanın sözleşme fiyatı bin lira, piyasa fiyatı 100 lira. Doğal gaz dedektörünün sözleşme fiyatı 3 bin lira, piyasa fiyatı 400 lira. Kombi alt bağlantı setinin ihale fiyatı 5 bin 8 lira, piyasa fiyatı 500 lira.

"100 TANE EV YAPILACAĞINA BU FİYATLARLA 300 TANE EV YAPABİLİRSİNİZ"

Doğal gaz tesisat projesinin sözleşme, yani ihale bedeli 27 bin lira, piyasa fiyatı 3 bin 500 lira. 7,71 kat fazla. Menfezin ihale bedeli 3 bin lira, piyasa bedeli 600 lira. Kutu bağlantı flexinin sözleşme bedeli 3 bin lira, piyasa fiyatı 350 lira. Sayaç flexinin sözleşme bedeli 6 bin lira, piyasa fiyatı 600 lira. Bağımsız bölüm bağlantılarının sözleşme fiyatı 24 bin 823 lira, piyasa bedeli 6 bin 154 lira. Bakın, burada vana 2 bin lira, piyasa fiyatı 150 lira. Yine 25 milimetre doğal gaz vanasının sözleşme fiyatı 10 bin lira, piyasa fiyatı 250 lira. Yani burada biz kamunun kaynaklarının doğru harcanmasını istiyoruz. Burada devasa bir bütçe var. 10 bin liraya, 10 milyon liraya veya hadi diyelim 11 milyon liraya 100 evin kombisi bağlanacak, değişimi ve dönüşümü sağlanacakken bugün KDV dahil 29 milyona yapılan bir ihale bedeli var. Yani bir evin dönüşümü 110 bin liraya yapılabilecekken bugün 292 bin liraya dönüşüm yapılır mı? 100 tane ev yapılacağına bu fiyatlarla 300 tane ev yapabilirsiniz.

Biz buradan şunu soruyoruz: Bu kadar bütçe neden fazla? İhale hangi koşullarda verildi? İhalede şu da var: İhale kapsamında verilen ürünler arasında hiç kullanılmayacak ürünlere de fiyat vermiş ihaleye giren firma. Bir firma fiyatı çok düşük veriyor, fiyat kırımı yapmış oluyor. Oradan ihale alınmış oluyor. Ben buradan belediye başkanını da uyarıyorum. İhaleleri kontrol etsin. Böyle bir ihale verilir mi 29 milyon liraya? Bunun devamını izleyeceğiz. Bundan sonra Niğde'mizde yapılacak tüm ihaleleri, resmi kurum ihalelerinin hepsini takip edeceğiz. Bizim isteğimiz şu: Vatandaşın parası çarçur edilmesin. Vatandaşın parası başkalarının cebine gitmesin, vatandaşa gitsin."

Kaynak: ANKA
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