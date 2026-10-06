YENİ Partili Bulut, Başakşehir'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Bulut, Başakşehir'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Bulut, Başakşehir\'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Başakşehir'de bir okulda 7 öğrencinin bıçakla yaralanmasına tepki gösterdi. Bulut, yaralanan öğrencilere acil şifa dileyerek çocuk güvenliğini önceleyen kalıcı politikaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Başakşehir'de bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'Ailem Güvende' diyorlar ama bu ülkede ne okullar ne çocuklar ne de aileler güvende değil. Şiddetle aynı cümle içinde geçmesinin bile abesle iştigal olduğu okullarımızda, maalesef şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün de İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin 7 öğrenciyi bıçakla yaralaması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
Burhanettin BulutMilletvekiliBaşakşehirYeni PartiGüvenlikPolitikaGüncelÇocukAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:30:34. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Partili Bulut, Başakşehir'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei