YENİ Partili Bulut, Başakşehir\'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi

YENİ Partili Bulut, Başakşehir'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Başakşehir'de bir okulda 7 öğrencinin bıçakla yaralanmasına tepki gösterdi. Bulut, yaralanan öğrencilere acil şifa dileyerek çocuk güvenliğini önceleyen kalıcı politikaların bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Başakşehir'de bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi.
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"'Ailem Güvende' diyorlar ama bu ülkede ne okullar ne çocuklar ne de aileler güvende değil. Şiddetle aynı cümle içinde geçmesinin bile abesle iştigal olduğu okullarımızda, maalesef şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün de İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin 7 öğrenciyi bıçakla yaralaması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir."
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