YENİ Partili Bulut, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mersin Tarsus Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum. Bu hukuksuz günler elbet bitecek" ifadesini kullandı.