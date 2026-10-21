YENİ Partili Bulut, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

YENİ Partili Bulut, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarını ziyaret etti. Bulut, tutuklamaları 'hukuksuz' diye niteledi ve başkanların selamlarını iletti.
(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti.
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mersin Tarsus Cezaevi'nde hukuksuzca tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret ettim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum. Bu hukuksuz günler elbet bitecek" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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