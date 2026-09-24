YENİ Partili Çakırözer ve Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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YENİ Partili Çakırözer ve Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'yı ziyaret etti

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YENİ Partili Çakırözer ve Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Subaşı\'yı ziyaret etti
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ı ağırladı. Belediyedeki buluşmada Subaşı kent çalışmalarını anlattı; heyet Kent Konseyi'nde basın açıklaması yaptı.

(BİLECİK) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

Bilecik temasları kapsamında İl Başkanlığı'nı ziyaret eden YENİ Parti heyeti, daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Bilecik Belediyesi'nde konuklarını ağırlayan Subaşı, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

YENİ Parti İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, il genel ve belediye meclis üyeleri ve partililerin de olduğu buluşmada Genel Başkan Yardımcısı Çakırözer ve Milletvekili Murat Bakan, Bilecik Kent Konseyi'nde basın açıklaması yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Subaşı, ziyarete ilişkin, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Murat Bakan'ı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kent Konseyimizde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek ülkemizin ve şehrimizin gündemini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini konuştuk. Çözüm önerilerimizi karşılıklı olarak değerlendirdik" dedi.

Kaynak: ANKA
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