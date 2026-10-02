YENİ Partili Genç, ekim-aralıkta 630,7 milyar TL'lik iç borçlanma planını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Genç, ekim-aralıkta 630,7 milyar TL'lik iç borçlanma planını eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Genç, ekim-aralıkta 630,7 milyar TL\'lik iç borçlanma planını eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine'nin ekim-aralık döneminde 630,7 milyar TL'lik iç borçlanma planını eleştirdi. Genç, 2026'nın 8 ayında 1 trilyon 308 milyar TL bütçe açığı oluştuğunu, yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendiğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine'nin yılın son üç ayında 630,7 milyar TL iç borçlanmaya gitme planını eleştirerek, "8 ayda yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendi. Yani bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Yetmedi, geriye 1,3 trilyon liralık açık kaldı" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, ekim-aralık döneminde toplam 630,7 milyar TL iç borçlanmaya gitme planını bütçe verileriyle değerlendirdi.

2026'nın 8 ayında merkezi yönetim bütçesinin faiz hariç 680 milyar TL fazla vermesine rağmen, yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL'lik faiz gideri nedeniyle bütçe açığının 1 trilyon 308 milyar TL'ye ulaştığını belirten Genç, "Bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Hazine önümüzdeki üç ayda 630,7 milyar TL daha iç borçlanmaya gidecek. Ama mesele yalnızca yeni borçlanma rakamı değil. Asıl tablo bütçede. 2026'nın 8 ayında bütçe faiz hariç 680 milyar TL fazla verdi. Buna rağmen 1 trilyon 308 milyar TL açık oluştu. Neden? Çünkü yalnızca 8 ayda yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendi. Yani bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Yetmedi, geriye 1,3 trilyon liralık açık kaldı" ifadelerini kullandı.

"FAİZE, YATIRIMIN YAKLAŞIK 3 KATI HARCANDI"

Bütçedeki faiz yükünü yatırım harcamalarıyla da karşılaştıran Genç, 8 ayda sermaye giderlerinin yaklaşık 745 milyar TL olduğunu, faiz ödemelerinin 1 trilyon 988 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Aynı dönemde yatırımlar için yapılan 745 milyar TL'lik sermaye giderinin yaklaşık 3 katı faiz ödemesine harcandı" dedi.

BORÇ STOKU 16 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Merkezi yönetim borç stokundaki artışa da dikkati çeken Genç, borç stokunun son bir yılda yaklaşık 3,5 trilyon TL artarak 16 trilyon TL seviyesine yaklaştığını vurguladı. Genç, şunları kaydetti:

"Borcu borçla çeviren bir devletle karşı karşıyayız. Alınan krediler, elde edilen vergiler; yatırıma, istihdama gitmiyor, faize gidiyor. Borcun borçla ödenmesi kadar büyük sıkıntı yoktur. Böyle şirketlerin ayakta kalabilmesi de mümkün değil, böyle ülkelerin de ekonomi yönetiminin ayakta kalabilmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliYeni PartiAşkın GençPolitikaEkonomiKayseriAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Murat Ceylan’ın değişimi şaşırttı Gelen yorumlara sessiz kalmadı Murat Ceylan'ın değişimi şaşırttı! Gelen yorumlara sessiz kalmadı
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 11:10:06. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Partili Genç, ekim-aralıkta 630,7 milyar TL'lik iç borçlanma planını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei