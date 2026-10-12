YENİ Partili Karasu, Sivas Türk-İş Blokları dönüşümünü önergeyle Bakan Kurum'a sordu - Son Dakika
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YENİ Partili Karasu, Sivas Türk-İş Blokları dönüşümünü önergeyle Bakan Kurum'a sordu

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YENİ Partili Karasu, Sivas Türk-İş Blokları dönüşümünü önergeyle Bakan Kurum\'a sordu
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YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türk-İş Blokları kentsel dönüşümünü TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Bakan Murat Kurum'a yazılı soru önergesi vererek gelinen aşamayı, Bakanlık-Sivas Belediyesi ihtilaflarını ve hak sahiplerinin mağduriyetini gündeme getirdi.

(TBMM) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Merkez Esentepe-Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Türk-İş Blokları kentsel dönüşüm sürecini TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Karasu, "Türk-İş Blokları kentsel dönüşüm projesinde bugün itibarıyla gelinen son aşama nedir? Vatandaşların yıllardır mağdur olmasının sorumlusu olan kişi ve kurumlar hangileridir? Bakanlığınız ile Sivas Belediyesi arasında projenin ilerlemesini engelleyen somut ihtilaflar veya çözülmemiş idari konular nelerdir" diye sordu.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Merkez Esentepe-Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Türk-İş Blokları'nda yıllardır sonuçlandırılamayan kentsel dönüşüm sürecini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Karasu hangi kurum sorumlu olursa olsun, hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini istedi.

"SORUNLARIN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDEMEMELİ"

Binaların yıprandığını, güvenlik ve ısınma sorunlarının yaşandığını, sürecin uzamasıyla birlikte taşınmazların değer kaybettiğini ve hak sahiplerinin yeni konutlar için ek borç yüküyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Karasu, bölgedeki sorunun yalnızca bir kentsel dönüşüm projesinden ibaret olmadığını vurguladı.

Vatandaşların güvenli konutlarda yaşama hakkının ve mülkiyet güvencesinin korunması gerektiğini belirten Karasu, Bakanlık ile Sivas Belediyesi arasındaki idari sorunların ve koordinasyon eksikliğinin sürecini aksattığı yönündeki iddialara da dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın beklentisi kimin haklı, kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar değil; yıllardır kangren halini alan sorunlarının bir an önce çözülmesidir. Bakanlık, belediye ve ilgili tüm kurumlar sorumluluk almalı, bir yol haritası hazırlayarak süreci sonuçlandırmalıdır" dedi.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM VE BORÇLANDIRMA KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞMALI"

Karasu, kentsel Dönüşüm Başkanlığının, mevcut imar şartları altında bölgede yaklaşık 420 konut üretilebileceğinin belirtildiğini hatırlatarak yaklaşık 240 bağımsız bölümün hak sahipleri mağdur edilmeden dönüştürülmesinin önündeki engellerin açıklanmasını istedi.

Hak sahiplerinin kendi mahallelerinde kalma taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Karasu, yeni konutların büyüklüğü, niteliği ve teslim koşullarının şeffaf biçimde belirlenmesini; mevcut taşınmazlarıyla verilecek konutlar arasındaki değer farkı nedeniyle borçlanacak vatandaşlar için hibe, faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli ödeme gibi kamusal destek seçeneklerinin değerlendirilmesini talep etti.

ADRES UYUMSUZLUĞU VE GÜVENLİK SORUNLARI DA GÜNDEMDE

Karasu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve tapu kayıtlarıyla resmi adres sistemleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle vatandaşların e-Devlet ve tebligat işlemlerinde yaşadığı sorunların da giderilmesini istedi. Boşalan dairelerden kaynaklandığı bildirilen güvenlik ve ısınma sorunlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu ile TBMM Dilekçe Komisyonunun sürecin makul sürede sonuçlandırılması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tavsiyelerinin hangi ölçüde uygulandığının da açıklanmasını isteyen Karasu, "Hiç kimse belirsizlik içinde bırakılmamalı; hiçbir hak sahibi karşılayamayacağı bir borcun altına girmeye zorlanmamalı. Hangi kurum olursa olsun, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Kurumlar bir an önce uzlaşsın, somut bir takvim açıklansın ve Türk-İş Blokları sakinlerinin mağduriyetleri giderilsin" ifadelerini kullandı.

Ulaş Karasu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Türk-İş Blokları kentsel dönüşüm projesinde bugün itibarıyla gelinen son aşama nedir? Vatandaşların yıllardır mağdur olmasının sorumlusu olan kişi ve kurumlar hangileridir? Bakanlığınız ile Sivas Belediyesi arasında projenin ilerlemesini engelleyen somut ihtilaflar veya çözülmemiş idari konular nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için sorumlu kurumları, aşamaları ve tarihleri belirlenmiş ortak bir eylem planı ve somut yol haritası hazırlanmış mıdır? Mülkiyet güncellemeleri ve kıymet takdir bedellerinin güncellenmesi tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa, işlemlerin hangi tarihte tamamlanması öngörülmektedir? Hak sahiplerine kendi mahallelerinde yerinde dönüşüm seçeneği sunulmakta mıdır? Sunulmuyorsa gerekçesi nedir?

Türk-İş Blokları sakinleri, seçim döneminde yerinde dönüşüm yapılacağı, borçlandırma olmayacağı ve bire bir daire verileceği yönünde açıklamalar yapıldığını belirtmektedir. Bakanlığınızın belediye ile yürüttüğü çalışmalarda bu talepler dikkate alınmış mıdır? Hak sahiplerine sunulacak konutların büyüklüğü, niteliği, konumu ve teslim koşulları hangi esaslara göre belirlenecektir? Trampa veya rezerv yapı alanındaki konutlara yönlendirme modelinde, mevcut taşınmazın değeri ile verilecek yeni konutun değeri arasındaki fark nasıl hesaplanmaktadır? Değer farkı nedeniyle borçlandırılacak hak sahipleri için hibe, faizsiz ya da düşük faizli uzun vadeli ödeme, sübvansiyon veya başka bir kamusal destek sağlanması planlanmakta mıdır? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı/Tapu kayıtlarındaki adres verileri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (UAVT/MAKS) sistemindeki adreslerin eşleşmemesi nedeniyle vatandaşların e-Devlet ve resmi tebligat aşamalarında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için kurumlar arası veri entegrasyonu ve düzeltme çalışması başlatılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA
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