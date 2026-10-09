YENİ Partili Suiçmez, Trabzon Sanat Evi tahliyesinde polis müdahalesini eleştirdi

YENİ Partili Suiçmez, Trabzon Sanat Evi tahliyesinde polis müdahalesini eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Sibel Suiçmez, Trabzon Sanat Evi'nin tahliye edilip Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na tahsis edilmesine tepki gösterdi. Sanatçıların polis aracılığıyla çıkarıldığını söyleyen Suiçmez, teknik ve hukuki belgelerin açıklanmasını istedi.
(TBMM) - YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaklaşık 20 yıldır 10 sanat kuruluşuna ev sahipliği yapan Trabzon Sanat Evi'nin tahliye edilerek Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na tahsis edilmesine tepki gösterdi. Binanın konservatuvar olarak kullanımının imar ve yapı mevzuatına uygunluğunun açıklanmasını isteyen Suiçmez, "Bu sürece ilişkin bütün teknik, hukuki ve idari belgeleri kamuoyuna açıklayın. Trabzon'un kültür sanat hafızasına zarar veren bu yanlıştan derhal dönün" dedi.
YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yaklaşık 20 yıldır Trabzon Sanat Evi olarak kullanılan ve 10 sanat kuruluşuna ev sahipliği yapan binanın tahliye edilerek Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na tahsis edilmesine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Trabzon Sanat Evi'nin tahliye edilmesinin yalnızca bir binanın tahsisi olmadığını, kentin kültür ve sanat hafızasına müdahale anlamına geldiğini belirten Suiçmez, binada tiyatrodan müzeye, resimden festivallere kadar çok sayıda kültür sanat etkinliğinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Suiçmez, sanatçıların ve sanat kuruluşlarının polis aracılığıyla binadan çıkarıldığını, itirazlara rağmen kapıların polis ve çilingirler eşliğinde açılarak binaya girildiğini söyledi.
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