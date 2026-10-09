YENİ Partili Suiçmez, Trabzon Sanat Evi tahliyesinde polis müdahalesini eleştirdi

"BU BİNA EĞİTİM KAMPÜSÜ OLARAK TASARLANMAMIŞTIR"

Binanın kapısına Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tabelası asılmasının yapıyı kendiliğinden konservatuvara dönüştürmeyeceğini ifade eden Suiçmez, "Bu bina bir eğitim kampüsü olarak tasarlanmamıştır. Küçük altı odası, tarihi ve tescilli bir yapısı nedeniyle konservatuvar eğitiminin ihtiyaç duyacağı derslik, prova alanı, akustik düzenleme ve diğer teknik ihtiyaçların nasıl karşılanacağı acilen açıklanmalıdır. Bu konuda teknik bir inceleme yapılmış mıdır? Teknik bir rapor alınmış mıdır? Henüz daha belli değildir" diye konuştu.

"KİMSE TRABZONLUNUN AKLIYLA DALGA GEÇMESİN"

Binanın imar planındaki kullanım kararının, konservatuvar olarak kullanılmasına yönelik izinlerin ve tescilli yapıda yapılacak düzenlemeler için koruma kurulu süreçlerinin açıklanmasını isteyen Suiçmez, yangın güvenliği, erişilebilirlik ve eğitim yapıları için gerekli teknik şartların sağlanıp sağlanmadığını da sordu. Binanın önce Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi için ayrıldığının söylendiğini, daha sonra tepkileri azaltmak amacıyla konservatuvara tahsis edildiğini savunan Suiçmez, "Anlaşılan odur ki Sanat Evi'nin çıkarılmasına karar verilmiş, kullanım amacı ve kullanım için verilecek yer sonradan belirlenmiştir. Kimse Trabzonlunun aklıyla dalga geçmesin" ifadelerini kullandı.

Trabzon Üniversitesi'nin mekan ihtiyacı olabileceğini ve konservatuvarın gelişmesini kendilerinin de istediğini belirten Suiçmez, bunun yolunun 20 yıldır kentin kültür ve sanat hafızasını taşıyan bir mekanı sanatçıların elinden almak olmadığını söyledi. Üniversitenin mevcut imkanlarının ve diğer kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Suiçmez, Trabzon Sanat Evi'nin neden tercih edildiğinin açıklanmasını istedi.

Trabzon'a kapsamlı ve kalıcı bir kültür merkezi kazandırılmadığını, mevcut kültür mekanlarının ortadan kaldırılmasına da seyirci kalındığını savunan Suiçmez, tahliye edilen sanat kuruluşlarına faaliyetlerini sürdürebilecekleri kalıcı bir alternatif mekan gösterilmediğini belirtti. Suiçmez, "Trabzon'da valiliğin ve Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçılara göstereceği tek bir uygun mekan yok mudur" diye sordu.

"TRABZON YETİŞTİRDİĞİ SANAT İNSANLARIYLA KÖKLÜ BİR KÜLTÜR KENTİDİR"

Süreci takip etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Suiçmez, "Çünkü Trabzon edebiyatıyla, tiyatrosuyla, müziğiyle, ressamlarıyla ve yetiştirdiği sanat insanlarıyla köklü bir kültür kentidir. Bu kentin kültürel kimliğini zayıflatacak, sanatın yaşam alanlarını daraltacak ve yılların kültürel hafızasını ortadan kaldıracak hiçbir işlem ve eylemin Trabzon kamuoyunda ve kamu vicdanında karşılık bulması mümkün değildir. Bu sürece ilişkin bütün teknik, hukuki ve idari belgeleri kamuoyuna açıklayın. Trabzon'un kültür sanat hafızasına zarar veren bu yanlıştan derhal dönün" dedi.