YENİ Partili Torun: TMO'nun 250 lira fındık fiyatı revize edilsin - Son Dakika
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YENİ Partili Torun: TMO'nun 250 lira fındık fiyatı revize edilsin

YENİ Partili Torun: TMO\'nun 250 lira fındık fiyatı revize edilsin
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YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, ziraat odalarının 2026 ürünü fındık maliyetini en az 300 lira açıkladığını, TMO'nun ise 250 lira fiyat verdiğini belirtti. Torun, serbest piyasada fındığın 170-180 liraya satıldığını ifade ederek, "Bir an önce fiyatı revize edin, vatandaş mağdur" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Torun, ziraat odaları tarafından 2026 yılı ürünü fındığın maliyetinin en az 300 lira olarak açıklandığını,  Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) maliyetin altında 250 lira fiyat verdiğini, serbest piyasada ise 170-180 liradan satıldığını belirterek, "Bir an önce fiyatı revize edin. Vatandaş şu anda mağdur" dedi.

Seyit Torun, fındık bahçesinde yaptığı açıklamada, 2026 yılı ürünü fındık için ziraat odalarının en az 300 lira maliyet açıkladığını ve üreticinin bu fiyatın üstünde taban fiyat beklentisinde olduğunu ifade etti.

İktidarın üreticinin alın terini düşünmediğini söyleyen Torun, "Maalesef bu iktidar üreticinin alın terini düşünmediği için 250 lira fiyat belirledi, maliyetinin altında bir fiyat belirledi. Şu anda birçok yerde hasat tamamlandı, vatandaş fındığını pazara indirdi ama pazarda fındık şu anda maalesef 170-180 lira bandında. TMO 250 lira fiyat açıkladı, Giresun Levant 255 lira" dedi.

TMO'nun fındık alımında üreticileri mağdur ettiğini kaydeden Torun, "Şu anda fındık almamak için TMO elinden geleni yapıyor, randımanı düşürüyor, bazı fındıkları beğenmiyor, geri gönderiyor ve vatandaş şu anda sıra almakta zorlanıyor" diye konuştu.

Torun, TMO'nun fındık alım merkezlerinin çoğaltılması gerektiğini belirterek, "Hiç değilse fındık alım merkezlerini çoğaltın da vatandaşın talebi halinde kim başvurduysa fındığını alın dedik. Hem bunu yapmadınız hem de gelen üreticiye maalesef üretici dışarıda randıman bakıyor, 54-55 giriyor, TMO'ya gidince maalesef 51-52 randımana düşüyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETTİNİZ"

Fındığın değerinin verilmediğini ve üreticinin mağdur edildiğini yineleyen Torun, "Zaten fındığın değerini vermediniz, üreticiyi mağdur ettiniz. Şimdi de TMO kapılarında üreticiyi mağdur ediyorsunuz. Bir an önce fiyatı revize edin. Vatandaş şu anda mağdur. 250 liraya TMO'ya verdiği fındıktan bile zarar ediyor ki serbest fiyat piyasada şu anda 170-180 bandında. Yazıktır, günahtır" dedi.

Torun, iktidara "Fındık üreticisini görmezden gelip, yok sayıp bu zulmü, bu eziyeti yapmayın. Gelecek sene bu üretici fındığına küser, bu fındığı toplamaz. İktidarı uyarıyorum eğer fındık üreticisine sahip çıkmazsanız gelecek yıl bu rekolteyi de bulamazsınız, bu üreticiyi de bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Partili Torun: TMO'nun 250 lira fındık fiyatı revize edilsin - Son Dakika

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