DALİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da düzenlenecek.
Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Başlıyor - Son Dakika
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