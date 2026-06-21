Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian\'da Başlıyor

DALİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da düzenlenecek.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.