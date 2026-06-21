Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Başlıyor - Son Dakika
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Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Başlıyor

Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian\'da Başlıyor
21.06.2026 14:17
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Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı 23-25 Haziran'da Dalian'da gerçekleştirilecek.

DALİAN, 21 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 23-25 Haziran tarihlerinde Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da düzenlenecek.

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Etkinlikler, Ekonomi, Dalian, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Şampiyonlar Toplantısı Dalian'da Başlıyor - Son Dakika

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