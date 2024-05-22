Yeni Sol Partisi, Yunanistan\'ın Filistin\'i tanımasını talep etti

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Yunanistan parlamentosunda temsil edilen Yeni Sol Partisi, Yunanistan'ın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin devletini tanıma kararı almasını talep etti.

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinden yapılan yazılı açıklamada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararı aldığına dikkati çekerek, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yakın zamanda benzer kararlar alabileceği ifade edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında yakalama kararı başvurusu yaptığı hatırlatılan açıklamada, Filistin'i tanıma kararlarının dayanışma örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yunanistan hükümeti bir an evvel tarihin doğru tarafında yer almalı ve Filistin devletini, Yunanistan parlamentosunun 2015'teki oylaması doğrultusunda 1967 sınırlarında tanımalıdır." ifadesi yer aldı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i tanıyacaklarını açıklamıştı.

Yunanistan parlamentosu, 22 Aralık 2015'te, dönemin Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vuçis'in Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde sunduğu tavsiye kararını genel kurulda oybirliğiyle kabul etmişti.

Parlamentonun bu kararı, Yunanistan'ın Filistin'i resmen tanıması yönünde hükümete tavsiye niteliği taşıyordu. Oylamayı dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte parlamentoya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da izlemişti.

Yeni Sol Partisinin 300 sandalyeli Yunanistan parlamentosunda 11 milletvekili bulunuyor.