Yeni Üretim Panosu Hizmete Girdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde 2022'de meydana gelen patlamanın ardından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yeni üretim panosu hizmete alındı.
Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) açıklamasına göre, 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamanın ardından maden ocağında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatılmasının yanı sıra üretim panosu hazırlığı yapıldı.
Çalışmalar sonucunda yeni pano, üretime hazır hale getirildi. Gündüz vardiyası öncesi TTK Amasra Müessesesi önünde yeni üretim panosunun açılması dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Törene, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkan Vekili İslam Çil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, siyasi parti temsilcileri, kurum ve sendika yöneticileri ile işçiler katıldı.
Program sonunda kazasız çalışma dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri, daha sonra facianın ardından ilk kez üretim amacıyla maden ocağına girerek yeni açılan üretim panosunda çalışmaya başladı.
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