Yeni Üyeler Belirlendi

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(TBMM) - TBMM Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nda boşalan üyelikler için DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın isimleri belirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün TBMM Başkanlığı'nın Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nda boşalan üyelikler için DEM Parti grubunun Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve İYİ Parti grubunun Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı aday olarak bildirdiğine ilişkin tezkeresi okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu.