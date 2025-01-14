Yeni Yıl Konserleri

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Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, yeni yılın ilk konserlerinde klasik müzik repertuvarının sevilen eserlerini seslendirecek.

Rus piyanist Denis Kozhukhin'in eşlik edeceği orkestra, 28 Ocak'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da, 29 Ocak'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek.

Topluluk, 31 Ocak'ta Taşkent'te Palace of International Forums'da, 1 Şubat'ta da Semerkat Viloyatı Musiqali Drama Teatri'de müzikseverlerle bulaşacak.

Konser serisinde Sergei Rachmaninov'un 3 No'lu Piyano Konçertosu, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu ve Ludwig van Beethoven'ın ünlü eserlerinden biri olan 5 No'lu Senfonisi konserlerde icra edilecek.