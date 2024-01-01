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Yeni yıla Noel Baba ile değil at üstünde girdi - Son Dakika
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Yeni yıla Noel Baba ile değil at üstünde girdi

Kocaeli'de vatandaşlar yeni yıla dans ederek ve şarkı söyleyerek girerken bir vatandaş ise 'At Türkün kanadıdır' diyerek at üstünde girdi. Yeni yıl kutlamaları heyecanıyla sokaklar renklendi ve vatandaşlar umut dolu bir şekilde yeni yıla girdi.

Yeni yıla Noel Baba ile değil at üstünde girdi
01.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:26
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Yeni yıla Noel Baba ile değil at üstünde girdi

Yeni yıla dans ederek yeni umutlarla girdiler

KOCAELİ - Kocaeli 2024'e coşku ile girerken renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaşlar yeni yıla dans ve şarkı söyleyerek girerken bir vatandaş ise "2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' deyip atla giriyoruz" diyerek at üstünde girdi.

Yeni yıl kutlamaları heyecanı Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Kocaeli'de vatandaşlar da yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte eğlenerek girdi. Vatandaşlar süslenen 10 metrelik yılbaşı ağacı ve 2024 yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırmızı halı ve yılbaşı süsleri ile renklenen sokakta ise vatandaşlar müzik eşliğinde danslar etti. Bir vatandaş ise yeni yıla Noel Baba yerine 'At Türkün kanadıdır' diyerek atla girdi. Ayrıca kent, drone ile havadan görüntülendi. Hislerini paylaşan Duygu Ergül, "Bu yıl acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Depremler ve kayıplar sebebiyle üzüntümüz fazlaydı. Yeni yıl daha güzel olacak diye umut ediyoruz. Yeni yılda sağlıktan başka hiçbir şey istemiyoruz" diye konuştu.

" 2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz"

Yeni yıla ilesi birlikte giren Demirdişli, "Çok güzel yıl geçirdim. Üzüntülerimiz, acılarımızı hep birlikte paylaşarak yaşadık fakat kendi ve ailem adına güzel bir yıl geçirdik. 2024 yılından güzel şeyler bekliyoruz. Bu akşam ailemle eğlenmeye çıktık" şeklinde konuştu.

"2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' diyerek atla giriyoruz"

Yeni yıla at üstünde giren Sümmani Yılmaz, "At Türkün kanadıdır. 2024 yılına Noel Baba ile değil, 'At Türkün kanadıdır' diyerek atla giriyoruz. Bizim gurur duyduğumuz attır, Noel Baba bizim işimiz değildir. 2023 yılı benim için çok güzel geçti, 2024'de de dua ederek giriyoruz, inşallah güzel geçer. Vatanımıza, milletimize kazasız belasız, savaşsız bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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