Yeni Yol Grup Başkanı Ekmen, asrın dolandırıcılığında en az 7 milyon mağdur var dedi

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Nasıl ki cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesiyle bir servet transferi var, nasıl ki kur koruma mevduat programıyla bir servet transferi yapıldı, nasıl ki davetiyeli ihaleler yüzde 98 seviyesine ulaşarak bir servet transferi yapılıyor, asrın dolandırıcılığıyla da bir servet transferi yapılmıştır" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Kanun teklifinin maddelerine geçilmeden önce teklifin ikinci bölümünün geneli üzerine konuşuldu.

Söz alan Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Bugün tarihin en büyük dolandırıcılık faaliyetlerinden birinin ifşa olmasının 35'inci günündeyiz ve iki gündür burada hükümet adına, komisyon adına, iktidar adına konuşmalar yapılıyor. Maalesef bu dolandırıcılığın etkisinin kavranmadığı kanaatindeyim" dedi.

Ekmen, iktidarın meseleyi zamana yayarak çözmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bir avuç tamahkar ve sahtekarın siyasetçi, bürokrat ve iş dünyasıyla iş birliği içerisinde bir şebeke faaliyetiyle bir suç örgütü olarak yıllara sari şekilde gerçekleştirdiği bu dolandırıcılık maalesef siyasi literatürümüze asrın dolandırıcılığı olarak geçmiştir, geçecektir" diye konuştu.

Mağdur sayısının açıklanandan fazla olduğunu savunan Ekmen, şunları söyledi:

"450 bin mağdur yok, en az 7 milyon mağdur var. Dolandırıcılıkla cukkalanan para 800 milyar TL'yle sınırlı değil, İMKB'nin değer kaybı 100 milyar doların üzerindedir. Ne Kovid'de ne 15 Temmuz'da ne de deprem döneminde Türkiye borsalarında böyle bir değer kaybıyla karşılaşmamıştık. Şu gün şuradayız, gece yarısı önerge getiriliyor. Bu önergenin kaç kişiyi ve kaç milyar lirayı kapsayacağı hususunda bir bilgi yok. Nasıl ki cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesiyle bir servet transferi var, nasıl ki kur koruma mevduat programıyla bir servet transferi yapıldı, nasıl ki davetiyeli ihaleler yüzde 98 seviyesine ulaşarak bir servet transferi yapılıyor, asrın dolandırıcılığıyla da bir servet transferi yapılmıştır."

BURAK DALGIN: "MESELE BİR FİNANSAL KRİZ DEĞİL, GÜVEN KRİZİ"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, fon krizinin yalnızca milyonlarca lira ve milyarlarca dolarla açıklanamayacağını, mağdurların birikimlerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Dalgın, "Bu fon rezaletini konuşurken sürekli böyle milyonlar, milyarlar, dolarlar havada uçuşuyor ama bütün bunların özünde aslında insanlar var, yani bu fona parasını koyan insanlar; emeklinin ikramiyesi var, KOBİ'nin kasası var, orta direğin emeği var, ev almaya çalışan gencin peşinatı var" diye konuştu.

Mağdurlarla yaptığı görüşmelerden örnekler veren Dalgın, "Mesela, geçen hafta konuştuğum kişilerden birisi, 'Allah yabancılardan razı olsun, bizimkilere kalsa bu balonu daha da büyüteceklerdi, daha büyük zarara uğrayacaktık' diyor. Bir başkası diyor ki, 'Hükümet benim üstüme kapıyı kilitledi, anahtarı attı, ben ne yapacağım?' Bir başkası diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Türkiye Cumhuriyeti'nde hakkım hukukum kalmadı. Verilen hasar aslında maddi bir hasarın ötesinde büyük bir güven krizi, güven hasarı; bunu bir tespit etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ÖMER FETHİ GÜRER: "SİSTEMİ DE SORGULAMAK GEREKİYOR"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fon dolandırıcılığının yalnızca mevcut olay üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu fona 'asrın soygunu' deniyor ama bu ne ilk olacak ne son olacak çünkü sistem bunu yaratıyor, öncelikle sistemi de sorgulamak gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomik koşullar nedeniyle çok sayıda kişinin geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Gürer, kredi kartı borçlarının 7 trilyon 340 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Bir kesimin birikimlerini değerlendirmek için fonlara yöneldiğini belirten Gürer, devletin kurumlarının devreye girmesi ve bu süreci doğru yönetmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin bugüne kadar ertelendiğini savunan Gürer, "Fon dolandırıcılığının ortaya dökülmesi, kamu otoritesinin denetimsizliğiyle bir kez daha sistemin sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Üretmeden, kendi kendine yeterliliğini sağlamadan ülkenin sorunlarının bundan sonra da devam edeceği bir gerçek" ifadelerini kullandı.

HEVAL BOZDAĞ: "BU VURGUNU KİMSE YUTMAYACAK VE UNUTMAYACAK"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, iktidarın fon krizini sorumluluk üstlenmeden ve kamuoyunun gündeminden düşürerek yönetmeye çalıştığını savunarak, "Bu fon vurgunu meselesinde iktidarın bu krizi her zamanki gibi sönümlendirerek yönetmeye çalıştığı algısı var. Sorumluluğu üstlenmek istemiyor sanki, sorunları gözden kaçırmaya çalışıyor, bir geçiştirme çabası. Bu teklif de sanki bu çabanın bir parçası, yapıcı bir çözüme odaklanmıyor" dedi.

Kamu adına denetim yapan kurumların sorumluluğunun henüz açıkça ortaya konulmadığını, istifalar ve emeklilik kararlarına karşın siyasi ve idari bir yüzleşmenin gerçekleşmediğini söyleyen Bozdağ, herkesin "Bunca şey olup biterken siz neredeydiniz?" diye sorduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) daha önce gelişmelerden haberdar olduklarını belirten açıklamalar yaptığını anlatan Bozdağ, piyasa ortaklarının da benzer açıklamalarına dikkati çekti.

Bozdağ, "MSCI, Şimşek ve SPK günü geldiğinde bu ehli oldukları konuda neden müdahale etmedikleri ya da edemedikleri sorusunun cevabını hala vermiş değiller. Bu vurgunu kimse yutmayacak ve unutmayacak, tüm toplum ısrarla bu işin üzerine gidilmesini bekliyor. 'Madem gördünüz, neden müdahale etmediniz, neden bu hırsızlığa göz yumdunuz?' sorularını ısrarla soruyoruz" diye konuştu.

HASAN ÖZTÜRK: "SON BİRİKİMİNİ DE GÖTÜRMÜŞSÜNÜZ"

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise şöyle konuştu:

"Asgari ücret açlık sınırının altında. Sizden önce bir kişinin çalıştığı evde açlık olmazdı, iki kişi çalışıyorsa o ev fakir olmaz ve para birikirdi. Bir memur tek maaşıyla tüm çocuklarını okutur, hem para artırır hem de emekli ikramiyesiyle ev alabilirdi. Şimdi ise 1 kişi çalışıyorsa açlığa mahküm, iki kişi çalışıyorsa fakir olmak zorunda bu yüzyılda. Kamu-özel iş birliğiyle ülkenin bütçesine, milletin cebine ve yeterliliğine bakmadan yolundan hastanesine, limanından madenine her yandan, her yerde yandaşınıza milletin bütçesinden zorla ödemeler aktardınız."

Öztürk, ifade özgürlüğü ve siyasi temsil konusunda da iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Gazetecilerin, öğrencilerin, işçilerin ve emeklilerin yaşadığı sorunlara değinen Öztürk, "En önemlisi ise gençlerimizin umudunu, ülkeye ve siyasete olan inancını çaldınız. İşte sizin Türkiye Yüzyılınızın temel özeti bu" dedi.

Fon krizinin vatandaşların birikimlerini etkilediğini belirten Öztürk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletimiz, tarihin en büyük felaketinin, 6 Şubat depreminin yaralarını sarmadan 100 milyar dolarlık yıkımın yükünü hala taşırken, yüz binlerce vatandaşımızın bu yaraları sarılmamışken, 25 yıllık iktidarınızın bitmeyen çoklu krizleri altında ezilen emeklinin, işçinin, çiftçinin, esnafın bu kadar zor olduğu bir zaman diliminde organize fon soygunuyla borsa manipülasyonları, kamu kurumlarına atadıklarınız, siyasi temsilcileriniz ve yandaş sermaye sahipleriniz ve şirketleriyle organize bir şekilde milleti soymuşsunuz. Geçim derdine düşürdüğünüz insanların yıllarca dişinden tırnağından artırıp kenara koyduğu son birikimini de götürmüşsünüz."

Milletvekillerinin teklifin ikinci bölümünün geneli üzerine konuşmalarını tamamlamasının ardından kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine başlandı.