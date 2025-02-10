Yeni Zelanda: Cook Adaları'nın Çin Anlaşmalarında Şeffaflık Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda: Cook Adaları'nın Çin Anlaşmalarında Şeffaflık Şart

Başbakan Luxon, Cook Adaları'nın Çin ile anlaşmalarında şeffaflık beklediklerini belirtti.

10.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Çin ile ilişkilerini geliştirmek isteyen özerk Cook Adaları'yla yakın ilişkilerinin bulunduğunu ancak Adalar'ın Çin ile imzalayacağı anlaşmaların şeffaflık gerektirdiğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Luxon, ülkesiyle tarihe dayanan "özel bir ilişki" bulunan Cook Adaları)nın Çin ile bir dizi anlaşma imzalamayı planlamalarına dair basına açıklamalarda bulundu.

Luxon, konuyla ilgili herhangi bir adım atmadan önce Çin ile anlaşmanın neler içerdiğini görmeyi beklediklerini söyledi.

Cook Adaları'yla "ilişkilerin yakın olduğunu ancak şeffaflığın önemli olduğunu" vurgulayan Başbakan Luxon, anlaşma içeriğine dair "Bu durumda, şeffaflık olmadı ve tek istediğimiz de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters ise Cook Adalarının bu adımlarının "önemli bir endişe konusu" olduğunu ileri sürdü.

Ofisinden The Guardian'a yapılan açıklamaya göre, Peters'in Cook Adaları Başbakanı Mark Brown'dan anlaşmalar hakkında "kapsamlı" bilgi alma çabaları da henüz sonuca ulaşmadı.

Açıklamada, "Artık zaman geçti. Bu nedenle Cook Adaları'nın önümüzdeki hafta Çin'de imzalamayı planladığı anlaşmalarla ilgili olarak Yeni Zelanda'ya gerektiği gibi danışmadığını düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Savunma alanında anlaşma öngörülmüyor

Cook Adaları Başbakanı Brown ise RNZ Pacific'e yaptığı açıklamada, Peters'a Çin ile imzalanması planlanan anlaşmaların Yeni Zelanda ile Cook Adaları arasındaki ilişkilerde herhangi bir olumsuzluk doğurmayacağı konusunda güvence verildiğini söyledi.

Söz konusu anlaşmaların ayrıntılarını Yeni Zelanda'ya açıklamama kararını savunan Brown, anlaşmanın güvenlik konularını içermediğini sözlerine ekledi.

Brown, Çin ile anlaşmaların altyapı ve derin deniz madenciliği araştırmaları konusunda işbirliğini kapsadığını ve detayların imzalandıktan sonra açıklanacağını kaydederek "Biz Çin ile anlaşmalarımızı gözden geçirirken Yeni Zelanda'nın bizimle aynı odada oturmasına gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları ilişkileri

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasında tarihe dayanan özel ilişkiler bulunuyor.

Cook Adalarının statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetime (self governing) haiz "özgür birliktelik" (free association) olarak nitelendiriliyor.

Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan, ancak, yasama, yürütme ve yargı yetkileri bulunan CookAdaları, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki kişilik.

Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip olan Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda pasaportu ile seyahat edebiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yeni Zelanda, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Adalar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda: Cook Adaları'nın Çin Anlaşmalarında Şeffaflık Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda: Cook Adaları'nın Çin Anlaşmalarında Şeffaflık Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.