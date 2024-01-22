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Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsüne ötenazi yapıldı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsüne ötenazi yapıldı

Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalan ve yaralanan 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunusa ötenazi yapıldı. Yeni Zelanda Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sürünün yeniden yüzdürülmeye çalışıldığı ancak başarısız olunduğu ve deniz canlılarının acı çektiği belirtildi. Yaralanan balinaların ve yunusların hayatta kalma şansının düşük olduğu için ötenazi uygulandığı ifade edildi.

22.01.2024 - 15:20,
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- Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsüne ötenazi yapıldı

WELLINGTON - Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalıp yaralanan 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunusa ötenazi yapıldı.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunustan oluşan bir sürünün dün yerel saatle 14.00 sıralarında Mahia Yarımadası kıyılarında mahsur kaldığı belirtildi. DOC Gisborne Operasyon Müdürü Matt Tong, bölge sakinlerinin su seviyesi yükselince sürüyü yeniden yüzdürmeye çalıştığını ancak bir süre sonra deniz canlılarının resif alanında yeniden mahsur kaldığını söyledi. Tong, "Ekibimiz, sürüyü kayalık resifte yaralı bir şekilde buldu. Bir kısmı çoktan ölmüştü. Açık bir şekilde acı çekiyorlardı ve onlara ötenazi uygulamak yapılacak en insani davranış biçimiydi" dedi.

DOC tarafından yapılan açıklamada, yaralanan balinaların ve yunusların hayatta kalma şansının son derece düşük olduğu bu nedenle acı çekmelerini önlemek için ötenazi yapıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda'da açıklarındaki balina ve yunuslar, hastalık, yön bulamama, coğrafi özellikler, gelgit, yırtıcı bir hayvan tarafından takip edilme veya şiddetli hava şartları gibi nedenlerle kıyıya vurduğu biliniyor.

Yeni Zelanda\'da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsüne ötenazi yapıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da kıyıda mahsur kalan balina ve yunus sürüsüne ötenazi yapıldı - Son Dakika
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