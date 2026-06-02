Yeni Zelanda'dan İsrailli Yerleşimcilere Seyahat Yasağı

02.06.2026 15:38
Yeni Zelanda, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere katılan üç İsrailliye seyahat yasağı getirdi.

Yeni Zelanda hükümeti Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmek için "aktif çalışan üç aşırılıkçı İsrailli yerleşimci" için ülkeye seyahat yasağı getirdiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, hükümete ait resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Peters, İsrailli Itamar Yehuda Levi, Harel David Libi ve Eliav Libi'ye Yeni Zelanda'ya seyahat yasağı getirdiklerini belirtti.

Bu kişileri "Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmek için aktif çalışan üç aşırılıkçı İsrailli yerleşimci" olarak tanımlayan Peters, bu eylemlerin bölgede İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çekti.

Wellington hükümetinin "işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini" sürekli olarak vurguladığını anımsatan Peters, "Yerleşimlerin genişlemesi ve beraberindeki şiddet, iki devletli çözüm olasılığını baltalıyor. Sadece müzakere edilmiş bir iki devletli çözüm, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış, güvenlik ve refahı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Selahattin Demirtaş'ın son hali
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
