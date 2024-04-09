Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Gazze'deki felaketin durdurulması için dünya harekete geçmeli

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.
Filistinli sivillerin İsrail'in saldırılarının "yükünü çekmeye" devam ettiğini belirten Peters, "Bu çatışmadan önce zaten büyük zorluklarla mücadele eden Gazze şimdi çorak bir arazi haline geldi." dedi.
Bakan Peters, daimi üyelerinin karar tasarılarını defalarca veto etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememesine neden olduğunu vurguladı.
Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Peters, İsrail'in, Gazze'ye engelsiz insani erişimi sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.
Peters, İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırı başlatabileceğine dair açıklamalarından ciddi endişe duyduklarını kaydederek, "Hamas'ı yenmenin bedeli Filistinli sivillere ödetilmemelidir." diye konuştu.
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