Yeni Zelanda, Filistin'i Eylülde Tanıyacak mı? - Son Dakika
Yeni Zelanda, Filistin'i Eylülde Tanıyacak mı?

11.08.2025 10:14
Dışişleri Bakanı Peters, Filistin'in tanınma kararının eylülde açıklanacağını duyurdu.

WELLINGTON, 11 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Filistin devletini resmen tanıma konusundaki kararını eylülde vereceklerini söyledi.

Peters pazartesi günü yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik tutumunu önümüzdeki ay dikkatlice değerlendirecektir" dedi.

Kendi ilkeleri, değerleri ve ulusal çıkarları doğrultusunda dikkatli bir değerlendirme yaparak karar vereceklerini belirten Peters, "Filistin devletinin tanınıp tanınmamasına değil, ne zaman tanınacağına karar verilecek. Bu konudaki tutumumuz uzun bir süredir net" diye konuştu.

" Gazze'deki insani felaket haklı olarak küresel gündemin ilk sıralarında yer alıyor" diyen Peters, konuyla ilgili kabineye sözlü bir brifing verdiğini ve konunun eylülde ayrıntılı olarak ele alınacağını ifade etti.

"İki devletli çözümü ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını uzun süredir desteklediklerini" kaydeden Peters, hem ateşkes hem de İsrailliler ile Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilmelerini sağlayacak bir siyasi çözüm için baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan, uygulanabilir ve meşru bir Filistin devleti için gerekli güvenlik koşullarının ve siyasi, diplomatik ve ekonomik koşulların an itibarıyla mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Peters, eylül sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Liderler Haftası'nda Yeni Zelanda'nın kararını açıklayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

