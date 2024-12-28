Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar

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Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne katıldı.

İstanbul'un Şile ilçesinde gerçekleştirilen festivale 11 öğrenci, 2 danışman öğretmenle katılan Yeniçağa ekibi, "Yılın En İyi Lisesi" kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde ise altın madalya kazandı.