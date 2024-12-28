Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar

Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar

Yeniçağa Aşçılar Lisesi, 21. Uluslararası Mutfak Günleri'nde 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

28.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne katıldı.

İstanbul'un Şile ilçesinde gerçekleştirilen festivale 11 öğrenci, 2 danışman öğretmenle katılan Yeniçağa ekibi, "Yılın En İyi Lisesi" kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde ise altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Gastronomi, Festival, Yeniçağa, Magazin, Eğitim, Güncel, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniçağa Aşçılardan Altın Madalyalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.