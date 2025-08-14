Yenice\'de Trafik Kazası: 6 Ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında dün gece saatlerinde 22 ACR 179 plakalı otomobilin karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundukları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan çalışmada kazada ölenlerin, Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere olduğu belirlendi.

Öte yandan Oktay Çelik'in, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Yenice ve Çan devlet hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kazada ölen Oktay Çelik ve Remzi Şen için öğle vakti tören düzenlendi. Çelik ve Şen'in cenazeleri Kalkım beldesindeki kasaba camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.