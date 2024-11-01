Yenice Ormanları'nda Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika
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Yenice Ormanları'nda Bisiklet Festivali Başladı

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Karabük'te düzenlenen 4. Bisiklet Festivali, sonbahar güzellikleri için Yenice ormanlarında başladı.

01.11.2024 12:28
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Bisikletseverler, Yenice ormanlarında sonbahar renkleri için pedal çeviriyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 gün sürecek olan '4. Bisiklet Festivali' 35 kilometrelik Göktepe Yaylası parkuru ile başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Karabük Bisiklet Festivali "Sonbahar Renklerine Pedalla" temasıyla Yenice ilçesinde başladı.

Türkiye'nin 17 ilinden 95 sporcunun katıldığı festivalin ilk gününde bisikletliler, Ihlamur Teras'tan Göktepe Yaylası'na doğru 35 kilometre pedal çevirecek.

Bisikletseverler bu festivalle hem Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ormanlarında bisiklet sürmenin hazzını yaşayacak hem de ilçenin sonbahardaki doğal güzelliklerini görme imkanını yakalayacak.

Festivale Kocaeli'nden katılan Ömer Bozkurt, Yenice ormanlarının Türkiye'nin en güzel ormanları olduğunu belirtti.

Bozkurt, festivale çocuğu ile katıldığını ifade ederek, "Çocuğumu da alıştırmaya çalışıyorum. İnşallah ileride o da bisikleti sever" dedi.

13 yıldır Türkiye'de yaşadığını aktaran Polonya Vatandaşı Sebastian Filipkowski de "Yeni yerler görmek istedim. İlk kez buraya geldim. Pişman olmadım. Buranın manzarası harika. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu, gazetecilere, festivalde Yenice ormanlarını sonbahar renkleriyle misafirlere bisiklet sürerek gezdireceklerini söyledi.

Aydoğdu Karabük'ün güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Parkur hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Birinci gün Göktepe Yaylası'na tırmanacağız. İkinci gün Ihlamur Teras seviyesindeki ormanlarda dolaşacağız. Türkiye'nin en güzel ormanlarının olduğu bu coğrafyada bisiklet sürüşü yaparak ormanın sonbaharda aldığı sanatsı renkleri katılımcılara göstermek istiyoruz. Bugün ve yarınki parkurumuz 35 kilometre" şeklinde konuştu.

Festival 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: İHA

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