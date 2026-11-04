Yeniden Refah Genel Sekreteri Altınöz\'den AK Parti Genel Sekreteri\'ne yanıt

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın, Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına AK Parti'nin davet edilmediğini öne sürerek Yeniden Refah Partisi için kullandığı "Toplumun kutuplaştırıldığı bir ortamda Necmettin Erbakan Hocamızı kendi tekellerine almak istiyorlar" sözlerine yanıt vererek, "Erbakan Hocamızı tekelimize almak, ne bizim ne de başka bir kimsenin muvaffak olabileceği bir şeydir. Erbakan Hocamız doğal bir liderdi ve ümmetin lideridir" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın, Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına AK Parti'nin davet edilmediğini öne sürerek, Yeniden Refah Partisi için kullandığı "Toplumun kutuplaştırıldığı bir ortamda Necmettin Erbakan Hocamızı kendi tekellerine almak istiyorlar" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Altınöz, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın Sayın Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalardan arkadaşlarımız vasıtasıyla haberdar oldum. Açıkçası üzüldüm de. Rahmetli Erbakan Hocamız, Sayın Tayyip Erdoğan'ı İstanbul İl Başkanı yaptığında, kendisi tüm İstanbul'u kılcallarına kadar bilebilecek bir siyasi birikime ve parti disiplinine sahipti. Oysa Sayın Erdoğan'ın atadığı genç kardeşimiz, henüz kendi partisinde kime neyin davetinin geldiğinden habersiz. Oysa Nagehan Hanım'a açıklama yapmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğündeki kardeşlerimize sormuş ve bizim bu konulardaki titiz iş takibi disiplinimizi biliyor olsaydı, genel sekreteri olduğu partiye de davetiye gönderilip gönderilmediğini öğrenmiş olurdu. Sevgili genç kardeşimiz, kendi partisindeki işleyişten pek haberdar değil ama anladığım kadarıyla siyasi polemik üretmek konusunda hayli istekli. Gelgelelim kafası biraz karışık. Eyyüp Kardeşim, demişsin ki: Toplumun kutuplaştırıldığı bir ortamda Necmettin Erbakan Hocamızı kendi tekellerine almak istiyorlar. Toplumu kutuplaştıran kim? O bahsi biraz açsanız da biz de öğrensek. Çünkü kutuplaştırma konusunda en mahir siyaseti sizler yapıyorsunuz. Gelelim Erbakan Hoca'yı kendi tekeline alma bahsine. Müsaade edin de merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı evlatları ve sevenleri anarken, bu eylem de 'Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle' gerçekleşmeyiversin. Ancak şuna da itiraz etmek zorundayım: Erbakan Hocamızı tekelimize almak, ne bizim ne de başka bir kimsenin muvaffak olabileceği bir şeydir. Erbakan Hocamız doğal bir liderdi ve ümmetin lideridir.

"ERBAKAN HOCAMIZIN ADINA BİR MÜZE KURULMASI KONUSUNDA NETİCE ALAMADIK"

Siz mesela Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Erbakan Hocamızı anma programı düzenlediniz de birileri itiraz mı etti? Siz de yapın, kimsenin tekelinde olmasın. Hoş, Cumhuriyet tarihinin faiz şampiyonu bir iktidar partisi olarak Erbakan Hocamızı nasıl anabileceksiniz, orasını da merak etmiyor değilim. Bu vesileyle bir hususu daha kamuoyuyla paylaşmak isterim. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Erbakan Vakfı iş birliğiyle Erbakan Hocamızın adına bir müze kurulması konusunda, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül döneminde başlayan girişimlerimizi, görev değişiminin ardından defalarca gündeme getirmemize rağmen maalesef netice alamadık. Erbakan Hocamızın anma programını siyasi bir gösteriye çevirdiğimizi söylemişsiniz. Ama size hatırlatmak isterim ki Erbakan Hocamız bir siyaset ve devlet adamıydı. Bir de anlayamadığım bir husus var, onu da izah ederseniz minnettar olurum. Erbakan Hocamızın 100. doğum yılını 'siyasetin belli bir kesiminin şovuna dönüştürme' çabamızdan bahsetmişsiniz. Bu kesim hangi kesim? Zira o gün programımızda Hür Dava Partisinden Cumhuriyet Halk Partisine kadar geniş bir siyasi yelpazeden katılımcılarımız vardı. HÜDA PAR'dan Cumhuriyet Halk Partisine kadar uzanan bir katılımın olduğu programımızda, sizin tarif ettiğiniz o dar siyasi kesimi biz göremedik. Siz nerede gördünüz? Üstelik TBMM'deki tüm milletvekillerimize parti ayrımı gözetmeksizin davetiye göndermiş olmamızı neden dikkate almadığınızı da doğrusu merak ediyorum.

Sevgili Eyyüp Kardeşim; Gençsiniz. Sizlere hayırlı hizmetlerde bulunmanız için dua ederken, en azından tarafınıza ulaşan davetiyelere bir telgrafla da olsa karşılık vermenizi bir ağabey tavsiyesi olarak buraya yazıyorum. Ayrıca bir hususu daha hatırlatmak isterim. 28 Şubat tarihinde, Erbakan Hocamızın vefatının 15. seneidevriyesi münasebetiyle İstanbul'da partimiz tarafından düzenlenen iftar programına siyasi partiler geniş katılım göstermişti. O programda Adalet ve Kalkınma Partisini de Sayın Cumhurbaşkanı adına, Genel Başkan Vekili sıfatıyla Sayın Mustafa Elitaş Beyefendi temsil etmiş ve güzel bir konuşma yapmıştı. Demek ki Erbakan Hocamızı anmak için bir araya gelmek, farklı siyasi partilerin temsilcileri açısından ne bir sakınca ne de bir kutuplaşma vesilesidir. Mesele, Erbakan Hocamızın aziz hatırasına ve milletimize bıraktığı büyük mirasa gösterilen hürmettir."