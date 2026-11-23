Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, belediye başkanlarının transferlerinin "cezaevi" tehdidiyle gerçekleştiğini savunarak, "Çözümü AK Parti'ye geçmek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından Kasım Ayı İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Osmanağaoğlu, yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanlarının başka partilere geçişlerini eleştiren Osmanağaoğlu, özellikle doğu illerindeki bazı belediye başkanlarının haklarındaki yargı dosyaları nedeniyle baskı altında bırakıldığını iddia etti.

"ÇÖZÜMÜ AK PARTİ'YE GEÇMEK"

Belediye başkanlarının siyasi transferlerinin arka planında tehdit ve baskı bulunduğunu öne süren Osmanağaoğlu, Yargıtay'da dosyaları bulunan bazı belediye başkanlarına bu dosyalar üzerinden mesaj verildiğini savundu.

Osmanağaoğlu, yaşandığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlattı:

"Belediye başkanlarımızın transferlerine baktığımız zaman özellikle doğudaki belediyelerimizden, ben size örnek verebilirim. Yargıtay'da onanması bekleyen dosyaları. Bir ilçe başkanı gidiyor, adamı tehdit ediyor. Diyor ki, 'Sizin de Yargıtay'da dosyanız varmış.' Belediye başkanı panikliyor. 'Evet' diyor. 'Doğru da niye?' diyor, 'Onaylanmak üzereymiş.' 'Yapma ya' 'Evet ama biz bir şeyler yapabiliriz.' Peki, bu çözümü ne? Hem belediye başkanlığı düşecek hem de içeri girecek. Çözümü ne? Çözümü AK Parti'ye geçmek. AK Parti olmuş Meksika. Tüm soyguncular, kaçakçılar, cezaevine atılacaklar, arsızlar, yolsuzlar, herkes Amerika'dan nereye kaçıyor? Meksika'ya. Siyasi olarak bu partilerden nereye kaçıyor? AK Parti'ye. İlgili diyor ki 'İki tane kapı var. Birisi Söğütözü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nin kapısı, bir tane de size en yakın cezaevi kapısı. Hangisini diliyorsunuz?' Bizimki bir rüzgar yapıyor. Tabii ki cezaevi. 'Ne olacak?' 'İyi, hadi git cezaevine' diyor. Bakıyor ki iş ciddi, 'Peki, genel merkezde kimi göreyim?' diyor. Hemen manevra yapıyor."

Siyasi partilerde görev alan kişilerin karakterli, ilkeli ve itibarlı olması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, devlet yönetiminde bulunanların daha yüksek sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Osmanağaoğlu, "Adam dediğin ülküsünü bilen olmalı. Adam dediğin ilkesini bilen olmalı, karakterli olmalı, itibarlı olmalı, şerefli olmalı. Hele ki devlet yöneten siyasi partilerin bu saymış olduğum nitelikleri kat kat üzerinde olmalı" dedi.

Osmanağaoğlu, konuşmasının devamında ekonomik gelişmeler, vergi ve harç yükü, kamu borçlarının yapılandırılması ve gündemdeki para hareketleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.