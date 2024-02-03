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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmayacaklarını ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını göstereceklerini açıkladı.

03.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:46
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(KISA – GÖRÜNTÜLÜ HABER)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak; 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde de karar almış bulunuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti genel merkezinde açıklama yaptı. Erbakan, şunları söyledi:

"Gelinen noktada bütün bu sebepler nedeniyle, AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak; 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde de karar almış bulunuyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı önümüzdeki Cumartesi 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda ilan edeceğiz."

Haberin tamamı, birazdan…

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacak
Kaynak: ANKA

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