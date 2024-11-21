Yenidoğan Bebek Ölümlerinde Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Bebek Ölümlerinde Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor

Yenidoğan Bebek Ölümlerinde Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan sanıkların yargılanmasına Bakırköy Adliyesi'nde devam ediliyor. Duruşmada 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor.

21.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşma saat 10.30'da başladı.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülmeye devam ediyo. Duruşmaya, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 14 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.Dördüncü günde duruşma saat 10.30 itibariyle tutuklu sanık muhasebeci Funda Özen'in savunmasının alınmasıyla başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Bebek Ölümlerinde Haksız Kazanç Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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