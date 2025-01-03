Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke

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İSTANBUL'da hasta bebekleri anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikten sonra, ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Yenidoğan çetesi soruşturmasının 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 de sivil bulunuyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamındaki 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 4 Aralık 'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği 2. dalga operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede ismi geçen şüpheliler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteniyor.

15 ŞÜPHELİ HAKKIINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.Diğer 15 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.