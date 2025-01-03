Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke

Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke

İstanbul'da hasta bebekleri sevk ettikten sonra ölümlerine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Aralarında doktorlar ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilere değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

03.01.2025 18:31  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da hasta bebekleri anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikten sonra, ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Yenidoğan çetesi soruşturmasının 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 de sivil bulunuyor.

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamındaki 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 4 Aralık 'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği 2. dalga operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede ismi geçen şüpheliler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteniyor.

15 ŞÜPHELİ HAKKIINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.Diğer 15 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 18 Şüpheliye Fezleke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.