Yenidoğan Tarama Programı Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Tarama Programı Devam Ediyor

Yenidoğan Tarama Programı Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin topuk kanı alınması uygulaması hakkındaki kararının kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve Yenidoğan Tarama Programı'nın devam edeceğini duyurdu.

22.08.2024 22:30
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeklerin hastalıklarını erken teşhis etmek amacıyla topuk kanı alınması uygulaması hakkındaki Kars Aile Mahkemesi'nin verdiği kararın kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve programa devam edileceğini duyurdu.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü'nün bebeklerinden topuk kanı kaldırmayan aileye yönelik "çocuğun sağlık tedbirlerinin alınması" için başvurusunu, Kars Aile Mahkemesi'nin reddetmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu kararın ilk derece mahkeme kararı olduğunu vurguladı ve istinaf süreci başlatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20/08/2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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