Yenilenebilir Enerji Dernekleri AA Enerji Terminali'ni Tebrik Etti - Son Dakika
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Yenilenebilir Enerji Dernekleri AA Enerji Terminali'ni Tebrik Etti

Türkiye'de faaliyet gösteren yenilenebilir enerji dernekleri, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Terminali'nin Türkçe içeriklerle de yayın yapmaya başlaması dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti. Dernek başkanları, AA'nın enerji sektörüne sağladığı destek ve doğru haberlerle sektöre katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, AA Enerji Terminali'nin sektördeki gelişmeleri doğru okumak için önemli bir kaynak olacağına inanıldığı ifade edildi.

10.07.2024 11:23
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Türkiye'de faaliyet gösteren yenilenebilir enerji dernekleri, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Terminali'nin Türkçe içeriklerle de yayın yapmaya başlaması dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti.

"Değişen Dünyanın Habercisi" vizyonuyla küresel gelişmeleri kayıt altına alan AA, İngilizce yayın yapan Enerji Terminali'ni Türkçe içeriklerle de takipçilerinin ilgisine sundu.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, AA muhabirine, 2014'ten bu yana AA'nın sektöre verdiği destekle Türkiye için çok yeni olan "jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi" konusunu kamuoyuna duyurarak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Jeotermal enerji özelinde ayrı bir emek harcayarak özel ve daha detaylı yayın yapan AA'nın sektöre büyük katkı sağladığını vurgulayan Şentürk, "Yenilenebilir enerji ve jeotermal enerji konusunda halkın bilinçlenmesi için AA'nın varlığı büyük avantaj. Tüm enerji paydaşlarının birikimlerini AA vasıtasıyla öğrenebilir olması, jeotermal enerji sektörü adına gurur verici. Uzun süredir İngilizce yayın yapan Enerji Terminali'nin Türkçe versiyonun bizlerle birlikte halkımızın ilgi ve bilgisine sunulması heyecan verici. Enerjiyi ön plana çıkaran, bilginin paylaşılmasında ve yayılmasında oldukça önemli bu çalışma için AA'ya derneğimiz ve sektörümüz adına içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan da sektör ve dernek olarak enerji haber ve gelişmeleri ağırlıklı olarak internet siteleri ve portallardan takip ettiklerini dile getirdi.

Erkan, haber sayısı artsa da doğru haber konusunda sıkıntı yaşandığına işaret ederek "Haberi yapanlar konuya çok hakim olmadıklarından veya bir başka haberi kopyaladıkları için yanlış yorumlarla çok sık karşılaşılıyor, aynı haberi bir çok yerden doğrulatmak gerekiyordu. AA'nın enerji haberlerine ayrı bir platformda yer vermesini sektör ve dernek açısından oldukça yararlı buluyoruz. Böylelikle doğru, güvenilir enerji haberlerine hızlı bir şekilde ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişme potansiyeli sınırsız bu girişimi tebrik ediyorum"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden de yeni devreye alınan Enerji Terminali'nin sektördeki gelişmeleri doğru okumak için önemli bir yol gösterici olacağına inandıklarını kaydetti.

Erden, "AA Enerji Terminali'nin hazırlayacağı analiz ve raporları özellikle takip edeceğiz. AA'nın bu yeni girişimi, enerji alanında geniş veri kaynaklarına ulaşma ve bunları AA gibi bir kurumun büyük veri havuzunda toplama, bu veriyi analiz etme ve içerik üretme noktasında çok üst düzey bir inisiyatif olma potansiyeline sahip. AA Enerji Terminali'nin enerji sektöründe kapsamlı ve güvenilir veri ve bilgi setleri sunarak sektöre değer katacağına inanıyor ve gelişme potansiyeli sınırsız bu girişimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Genel Sekreteri Esen Erkan Yıldız da dijital yayıncılık, sosyal medyanın aktif kullanımıyla yenilenebilir enerji ve iklim haberciliğinin gündemde yer aldığı, enerji dönüşümüne benzer bir dönüşümün medyada da yaşandığını anlattı.

Erkan, AA'nın yeşil enerji alanındaki haberciliğe uzun yıllardır sunduğu katkının değerli olduğunu vurgulayarak "Terminali uzun zamandır İngilizce olarak takip etmek, Avrupa Birliği projelerimizde, yayınlarımızda referans olarak sunabilmek ve küresel paydaşlarımıza ülkemizin gelişimini anlatabilmek adına GÜNDER için zaten kıymetliydi. Enerji Terminali'nin Türkçe yayın hayatına başlamasının enerji dönüşümünün en baş hedefi olması gereken, kimsenin geride bırakılmadığı bir yapıya doğru medya okuryazarlığına, tarafsız ve bağımsız bir enerji medyası olarak tıpkı güneş enerji sektörümüzün yerli ve temiz enerji hedefi gibi destek sunacağına inanıyorum. Başarılı yayınlar, güneş enerjisi ile dolu güzel haberler dilerim." dedi.

"Enerji Terminali'ni yakından izlemeye devam edeceğiz"

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven ise şunları kaydetti:

"AA ile her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da yayın hayatına yeni başlayan Türkçe Enerji Terminali'nin özellikle hidroelektrikle ilgili alanlardaki çalışmalarından faydalanacağımızı ve sektörümüzle ilgili doğru mesajları kamuoyuna iletmek için birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek isteriz. Bu yeni girişimin hem enerji sektörüne hem de medya dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz."

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök de "GÜYAD olarak Türkiye enerji sektörü yatırımcılarının yüzde 95'ini temsil eden üye profilimizle sektördeki gelişmelerin içinden doğduğu, son derece kapsayıcı bir sivil toplum kuruluşuyuz. AA ile de her zaman yakından çalışıyoruz. Yayın hayatına başlayan ve enerji alanında uzman deneyimli bir kadronun imza atacağı haber, araştırma, rapor ve diğer materyalleri hem içerik olarak elimizden geldiğince beslemeye hem de yakından izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Enerji, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenilenebilir Enerji Dernekleri AA Enerji Terminali'ni Tebrik Etti - Son Dakika

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