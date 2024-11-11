Yenimahalle\'de Alacak Tartışması Kanlı Bitti

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, alacak tartışmasında Hasan Hüseyin Y.'nin tabanca ile vurduğu Ahmet İ. hayatını kaybetti, Fatih T. yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki plazada meydana geldi. Ahmet İ. ve Fatih T., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Hasan Hüseyin Y.'nin plazadaki ofisine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Y., Ahmet İ.'nin üzerindeki tabancayı alarak ateş etti. Ahmet İ. ve Fatih T., kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Hüseyin Y. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih T. ilk müdahalesinden sonra Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen Ahmet İ.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemeden sonra Ahmet İ.'nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.