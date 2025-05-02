Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma ile Kutladı - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma ile Kutladı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'nun düzenlediği etkinlikte emekçilerin yanında yer aldı. Coşkulu bir yürüyüşe katılan Özyiğit, emeğin kutsallığına vurgu yaparak, toplumda adalet ve eşitliğin önemini dile getirdi.

02.05.2025 12:07  Güncelleme: 13:36
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen programa katıldı. Emekçilerle birlikte Cumhuriyet Alanı'na yürüyen Başkan Özyiğit, "1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın gür sesle haykırıldığı gündür. Emek kutsaldır ve emeğin karşılığını vermek de görevdir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yenişehir Miting Alanı'nda bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları kortej halinde Cumhuriyet Alanı'na yürüdü. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, coşkulu sloganlar ve dayanışma mesajları eşliğinde gerçekleşti. Özyiğit de Cumhuriyet Halk Partisi kortejinde emekçilerle birlikte yürüdü.

Toplumsal barışın ve refahın ancak işçilerin emeklerinin karşılığını almasıyla mümkün olacağını vurgulayan Özyiğit, şunları söyledi:

"Hak, hukuk ve adaletin eksiksiz uygulandığı bir ülkede yaşamak istiyoruz"

"Tüm emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Biz ülkemizde eşit bir biçimde adaletli bir paylaşımla yaşamayı ön görüyoruz. Ben belediye başkanıyım ve işveren konumundayım. Tüm gayretimizle adaletli bir şekilde elimizdeki bütçeyi emekçilerimize paylaşıyoruz. Emek en yüce değerdir. İnsanlar emeğinin karşılığını aldığı anda bir altyapı kurulur. Bu altyapı üzerinde mutlu bir ülke oluşur. Dolayısıyla emek kutsaldır, emeğin karşılığını vermek de görevdir. Hak, hukuk ve adaletin eksiksiz uygulandığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu ülke için sonuna kadar, bir adım geri atmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs!"

Program, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen Hüseyin Turan konseri ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma ile Kutladı - Son Dakika

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