Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'ten Ramazan Bayramı Mesajı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda dayanışma ve kardeşlik duygularına vurgu yaparak, kent halkı için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

28.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:52
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kent için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Yenişehir'de hep birlikte kurduğumuz dayanışma ruhunu daha da büyüterek, kentimiz için en iyisini yapmaktan asla geri durmayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Hemşehrilerim, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren bu güzel günlerin, hayatımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Yenişehir Belediyesi olarak, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, sosyal yardımlaşmayı artıran ve kentimizde kimseyi yalnız bırakmayan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimizi sürdürdük. Paylaşmanın ve dayanışmanın anlamını daha da derinleştirdiğimiz bu güzel günlerde, herkesin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bayramlar, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı tazelediğimiz, barışın, dostluğun ve sevginin kazandığı günlerdir. Yenişehir'de hep birlikte kurduğumuz dayanışma ruhunu daha da büyüterek, kentimiz için en iyisini yapmaktan asla geri durmayacağız.

Demokrasinin, adaletin, sevginin kazandığı bir ülke umuduyla Ramazan Bayramı'nın huzur ve sağlık getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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