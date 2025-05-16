Yenişehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlerin Fikirleriyle Kutlayacak - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlerin Fikirleriyle Kutlayacak

Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğe hitap eden özel bir etkinlik programı hazırladı. “Söz Gençlerin” temasıyla düzenlenecek etkinlik, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30’da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edeceği, konuşacağı ve tartışacağı bu programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gelin, 19 Mayıs’ı coşkuyla, gençlik ruhuyla ve umutla kutlayalım" dedi.

16.05.2025 13:27
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğe hitap eden özel bir etkinlik programı hazırladı. "Söz Gençlerin" temasıyla düzenlenecek etkinlik, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edeceği, konuşacağı ve tartışacağı bu programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gelin, 19 Mayıs'ı coşkuyla, gençlik ruhuyla ve umutla kutlayalım" dedi.

Yenişehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Söz Gençlerin" temasıyla gençlere yönelik bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikte gençler yalnızca izleyici değil, aynı zamanda söz sahibi olacak. Uluslararası politik ekonomi, siyaset bilimi, teknoloji ve kültür alanlarında içerikler üreten 49W ekibi, "Gençlik ve Gelecek" başlıklı söyleşiyle etkinliğe konuk olacak. Söyleşide gençliğin geleceğe dair bakışı, güncel meselelerle birlikte ele alınacak.

Programın bir diğer dikkat çeken bölümü ise münazara etkinliği olacak. Oxford ve Boğaziçi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden başarılı münazırların katılımıyla gerçekleştirilecek münazarada, gençler güncel konulara dair fikirlerini tartışacak. Kazanan ise seyircilerin oylarıyla belirlenecek.

Etkinliğin son bölümünde düzenlenecek olan bilgi yarışması da gençler için hem eğitici hem de ödüllü bir rekabet ortamı sunacak. Gün boyunca edinilen bilgiler doğrultusunda yapılacak yarışmada, ilk 10'a giren katılımcılar tablet, kulaklık ve hediye çekleriyle ödüllendirilecek.

"Gelin, 19 Mayıs'ı coşkuyla, gençlik ruhuyla ve umutla kutlayalım"

Gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, gençliğe ve geleceğe duyulan inancın simgesi olan çok özel bir gün. Bu anlamlı bayramı, gençlerimizin enerjisi ve düşünceleriyle birlikte kutlamak istedik. Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edeceği, konuşacağı ve tartışacağı bu programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gelin, 19 Mayıs'ı coşkuyla, gençlik ruhuyla ve umutla kutlayalım. Bu duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlerin Fikirleriyle Kutlayacak - Son Dakika

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